Sin cuerpo y a tres años de su desaparición: piden juicio por el femicidio de María Luz Herrera

La investigación por la desaparición de María Luz Herrera Leaño en Chaco llegó a un pedido de elevación a juicio con dos acusados y una incógnita que persiste desde hace casi tres años: su cuerpo nunca fue encontrado. Para la Fiscalía, los elementos reunidos permiten sostener que fue víctima de un femicidio y que su pareja contó con la colaboración de su padre.

El fiscal de Investigación N.º 4, Gustavo Valero, y la fiscal de Cámara Segunda provisoria, Andrea Verónica Bastos, solicitaron que Darío Ezequiel Godoy Florentín sea juzgado como autor de homicidio agravado por la relación de pareja y femicidio. A su padre, Darío Ismael Godoy Ojeda, le atribuyeron una participación primaria en el mismo delito.

El requerimiento da por concluida la investigación penal preparatoria. La solicitud fiscal no implica que la apertura del juicio ya haya sido dispuesta: constituye el pedido formal para que la acusación sea debatida en esa instancia. Ambos imputados negaron haber cometido el hecho.

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Los indicios detrás del pedido de juicio

La reconstrucción fiscal sitúa el presunto crimen durante la madrugada del 1 de octubre de 2023, en Presidencia Roque Sáenz Peña. Sin embargo, los investigadores no pudieron determinar el mecanismo de muerte ni el destino del cuerpo.

La acusación se apoya en el cruce de registros telefónicos, conexiones a antenas, testimonios, evidencia digital y pertenencias de la joven. Uno de los ejes es la utilización de una Toyota Hilux de Godoy Ojeda, que su hijo había retirado de Villa Ángela el día anterior.

Godoy Florentín sostuvo que necesitaba el vehículo para trasladar pertenencias de María Luz. La Fiscalía plantea otra hipótesis: que lo habría utilizado para deshacerse del cuerpo después de matarla.

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Los registros también muestran que, durante la noche del 30 de septiembre, desde los teléfonos de María Luz y de su pareja se hicieron llamadas a una misma pizzería, con tres minutos de diferencia. Las conexiones correspondían a la zona del departamento donde convivían.

Más tarde, entre las 00:32 y las 00:33, se iniciaron tres comunicaciones del joven con su padre, la última de más de ocho minutos. La línea utilizada por María Luz tuvo su última conexión móvil a las 5:07 del 1 de octubre.

En esa madrugada, según el análisis incorporado al expediente, el teléfono de Godoy Florentín registró un desplazamiento hacia el sector de la ruta nacional 95 y calle 51, y luego volvió a conectarse en el área de la vivienda. La Fiscalía considera ese movimiento parte de la secuencia que busca probar.

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Una publicación en Rosario y un teléfono en poder del padre

Otro punto de la acusación es una publicación realizada desde la cuenta de María Luz: una imagen con un mensaje de despedida y una ubicación en el Aeropuerto Internacional de Rosario.

Para los investigadores, esa referencia geográfica no encuentra respaldo en los registros de antenas analizados. La hipótesis fiscal es que el teléfono y las redes sociales fueron manipulados para simular que la joven se había marchado.

El análisis vinculó esa actividad con el Samsung Galaxy A02 que utilizaba María Luz, un aparato que posteriormente fue encontrado en poder de Godoy Ojeda y que había pasado a funcionar con una línea vinculada a él.

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La Fiscalía atribuye al padre una colaboración consciente con su hijo, tanto por la entrega de la camioneta como por los elementos asociados al celular. Esa es la base de su imputación como presunto partícipe primario.

El caso

María Luz Herrera Leaño desapareció en 2023 en Sáenz Peña, donde convivía con Godoy Florentín. De acuerdo con la reconstrucción de la investigación, el 30 de septiembre fue el último día en que pudo ser ubicada con vida mediante registros y testimonios.

El día anterior, ambos se habían alojado en un hotel después de un encuentro con el padre del joven en el departamento. Tras la desaparición, Godoy Florentín sostuvo que ella se había ido por decisión propia.

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Sin embargo, durante un allanamiento realizado el 21 de octubre de 2023, los investigadores encontraron ropa de María Luz en la vivienda y a Nay, su gato, identificado a partir de fotografías aportadas por la familia. La acusación incorporó esos hallazgos como indicios contrarios a una partida voluntaria.

Pese a los operativos de búsqueda y las pericias, la joven nunca fue localizada. La Fiscalía sostiene que el conjunto de pruebas permite llevar a los acusados a juicio, aunque continúan sin respuesta dos preguntas centrales: cómo habría sido asesinada y dónde está su cuerpo.