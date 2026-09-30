Impacto en la inversión real: cayó 5,4% en agosto

La inversión real alcanzó a US$7.515 millones en agosto, lo que representa una caía de 5,4% interanual, pese a los continuos anuncios de nuevos proyectos, según un estudio privado.

De esta forma, entre enero y agosto se verificó una baja acumulada de 7,9%.

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Caída de la inversión real

El nivel de inversión que se produjo en el octavo mes del año equivale al 18,6% del PBI, volumen que es considerado insuficiente por los analistas económicos para sostener el desarrollo del país.

El análisis sectorial refleja que la inversión en maquinaria y equipo registró durante el octavo mes del año una caída de 4,1% anual, división en la cual los equipos de origen nacional sufrieron una contracción de 5,3%, mientras que las compras al exterior de bienes importados cayeron 3,1%.

De esta manera, el indicador acumulado de este rubro para los primeros ocho meses del año refleja una contracción de 11,4%.

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Caída en la construcción

En simultáneo, la inversión destinada al sector de la construcción se contrajo 7,1%, lo que significó "la baja más grande de los últimos cuatro meses" y que produjo una caída acumulada de 3,6%.

Los datos corresponden al informe técnico del Centro de Estudios Económicos de Orlando J. Ferreres & Asociados (OJF), que publicó Noticias Argentinas.

Al analizar los resultados generales, la consultora privada remarcó que "la inversión continúa mostrando un desempeño débil, aunque en agosto la caída interanual se moderó respecto de los meses anteriores", fenómeno explicado "principalmente por la menor baja en la importación de maquinaria y equipo".

Asimismo, precisó que el segmento de la construcción "no logra encaminarse en un sendero de recuperación y vuelve a anotar caídas fuertes".

En cuanto a las proyecciones para los próximos períodos económicos, la firma analista anticipó: "Hacia adelante esperamos una moderación gradual de la caída, en línea con una eventual mejora de la actividad y de las condiciones macroeconómicas".

A su vez, el reporte concluyó señalando que "eventualmente deberíamos ver que el avance de los proyectos vinculados al RIGI comience a compensar la menor inversión en las manufacturas", aunque advirtió de forma explícita que "el ritmo efectivo de ejecución de los proyectos es incierto".

Fuente: NA.