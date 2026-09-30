Diputado y excombatiente tras el fallo de la Corte: "Siento mucha bronca e impotencia"

El diputado nacional por Chaco, Aldo Leiva, dijo que siente “mucha bronca e impotencia” tras el fallo de la Corte Suprema que habilitó la venta de tierras sin límites a extranjeros.

“No tenemos legitimidad. Vamos a asumir que no tenemos legitimidad, pero el pueblo argentino en su conjunto no tiene legitimidad para oponerse a través de sus representantes como se lo hizo en este tiempo”, agregó en declaraciones a Futurock.

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Ley de Tierras

“Y nos dicen que no tenemos legitimidad, cuando son los mismos que no tienen legitimidad, que no tienen moral”, cuestionó Leiva, que es excombatiente de Malvinas.

“Estos verdaderos inmorales, estos ilegítimos nos vienen a decir que el CECIM (Centro de ex Combatientes Islas Malvinas La Plata) no tiene legitimidad”, insistió el legislador de Unión por la Patria.

Además señaló que “el CECIM es una de las instituciones más prestigiosas que tenemos las organizaciones de veteranos de guerra”.

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"Es extraordinario lo que hicieron"

Leiva destacó que el CECIM “ ha estado siempre en las luchas colectivas, que ha seguido hasta ahora y lo va a seguir seguramente hasta que se terminen los genocidas, o para que no prescriban las causas de lesa humanidad”.

Para el diputado “esas son las cuestiones que seguramente molestan a la Corte”.

“Yo puedo tener muchas diferencias con los camaradas del CECIM, ahora lo que no tengo dudas es que el trabajo que hicieron desde el punto de vista de poner sobre la mesa las torturas en Malvinas, de salir a defender la legitimidad que tuvimos como pueblo, de que no se extranjerice nuestra tierra, es extraordinario lo que hicieron”, concluyó Leiva.