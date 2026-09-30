Elisa Carrió: "Son simples empleados a sueldo para enajenación de la Nación Argentina"

La exdiputada Elisa Carrió aseguró que “el DNU que contiene la derogación de la prohibición de límites de compra de tierras a extranjeros es de nulidad absoluta y debe ser rechazado inmediatamente por ambas cámaras”.

“Habiéndolo hecho el Senado, debe ser tratado de manera urgente por la Cámara de Diputados, de no hacerlo, la Cámara de Diputados es cómplice del Poder Ejecutivo”, recordó la líder de la Coalición Cívica.

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Ley de Tierras

Además señaló que “estamos en presencia de un poder autoritario que afecta la soberanía e integridad territorial de la Nación Argentina, de sus límites y fronteras, de los cuales son hoy responsables el Presidente de la República y los ministros firmantes del Decreto”

Carrió advirtió que “lo serán los legisladores de no rechazar de forma inmediata y contundente dicho DNU”.

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“Todos cómplices”

“Se los dije hace más de 20 años: vienen por el agua y la tierra. Ahora lo que viene es la IA y el agua dulce”, volvió a recordar la exlegisladora.

“Todos cómplices. Que Dios los perdone. Esto es el anarcocapitalismo. Son simples empleados a sueldo para enajenación de la Nación Argentina”, cuestionó.

Y luego concluyó: “Última matriz de saqueo. O tomamos conciencia o estamos fritos”.

Carrió no se refirió directamente en esta publicación de la red social “X” al fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras.