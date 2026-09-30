Secundaria 2027 en Chaco: abre la preinscripción y se podrán elegir hasta dos escuelas

Las familias chaqueñas podrán iniciar este jueves 1 de octubre la preinscripción a primer año de la escuela secundaria para el ciclo lectivo 2027. El procedimiento permitirá seleccionar hasta dos instituciones, pero deberá completarse con una inscripción presencial en diciembre para formalizar la matrícula.

El cronograma anunciado por el Ministerio de Educación del Chaco abarca a los establecimientos públicos de gestión estatal, social y comunitaria. La primera etapa se extenderá hasta el 15 de octubre y se realizará mediante el Sistema Integral de Educación (SIE), al que se accede desde Tu Gobierno Digital.

Para quienes no tengan conexión a internet, habrá una alternativa: presentar la preinscripción en papel en la escuela elegida, dentro del mismo período.

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Cómo elegir las escuelas y quiénes tendrán prioridad

El formulario habilitará la selección de hasta dos establecimientos en orden de preferencia. Esa segunda opción permitirá que el aspirante sea considerado por otra institución si no obtiene lugar en la primera.

Educación recomendó prestar atención a una situación al momento de elegir: si la escuela ubicada como primera alternativa pudiera exigir un examen de ingreso, conviene que la segunda no utilice ese mecanismo.

La distribución de vacantes contempla un orden de prioridad. Primero serán considerados los hijos del personal docente, administrativo o de servicio del establecimiento. Luego, los estudiantes que tengan hermanos o hermanas cursando en esa escuela.

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Si los aspirantes comprendidos en esos grupos superan la capacidad disponible, las instituciones podrán solicitar exámenes de ingreso. Las condiciones y las fechas de esa instancia se comunicarán posteriormente.

Las fechas para confirmar la vacante y completar la inscripción

La preinscripción de octubre será el comienzo del proceso. Las escuelas deberán controlar la documentación y corroborar la información declarada por las familias.

Entre el 5 y el 9 de diciembre está prevista la confirmación de las preinscripciones correspondientes a la segunda escuela elegida. Esa instancia todavía no equivale a la matriculación definitiva.

La inscripción final se realizará del 10 al 19 de diciembre, de forma presencial en cada establecimiento. Por eso, completar el formulario inicial no reemplaza la presentación posterior de la documentación.

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Qué documentos se necesitan

Para formalizar la inscripción, las familias deberán presentar:

Fotocopia del DNI del estudiante y constancia de CUIL, si ese dato no aparece en el documento.

Constancia de finalización del nivel Primario .

Constancia de CUIL de los tutores .

Comprobante de preinscripción del SIE con código QR.

Si se detectan diferencias o inconsistencias entre los datos informados y la documentación, las autoridades escolares podrán pedir otros comprobantes.

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Cómo será el trámite en las otras modalidades

Las instituciones de Educación Especial y de Educación para Jóvenes y Adultos realizarán la preinscripción de manera presencial y dentro de los mismos plazos, ya que no están incorporadas al módulo del SIE.

En cambio, las escuelas de gestión privada se regirán por sus propios procedimientos y calendarios de inscripción y matriculación.

La cartera educativa informó, además, que el cronograma para los niveles Inicial y Primario será anunciado más adelante.