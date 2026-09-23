Harvey Weinstein fue condenado a 15 años de prisión tras la repetición del juicio por agresión sexual

El exproductor de cine Harvey Weinstein fue condenado el miércoles a 15 años de prisión en Nueva York tras la repetición del juicio por agresión sexual contra una exasistente de producción.

Weinstein, de 74 años, obligó a Miriam Haley a practicarle sexo oral en 2006, una de las más de 80 mujeres que han querellado contra el fundador de Miramax, productora de éxitos de Hollywood como "Pulp Fiction" y "Shakespeare in Love".

El exmagnate cinematográfico fue condenado en 2020 a 23 años de cárcel por esta agresión, pero un tribunal de apelación anuló cuatro años después el juicio por motivos procesales.

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En un nuevo juicio, Weinstein fue declarado de nuevo culpable en junio del año pasado. En un tribunal de Nueva York abarrotado de medios y de público, entre el que se encontraba la propia Haley, el sentenciado pidió clemencia.

"No soy un hombre violento, tengan un poco de piedad", dijo Weinstein, sentado en silla de ruedas por problemas de salud. "Pido sinceras disculpas a todas las personas a las que he hecho daño", añadió.

Su portavoz, Juda Engelmayer, declaró a la AFP que tenía previsto recurrir la última sentencia y la condena. "Es difícil no llegar a la conclusión de que a Harvey Weinstein se le está condenando no solo por el delito por el que ha sido declarado culpable, sino por quién es y por lo que su nombre ha llegado a representar", afirmó, haciendo referencia al movimiento #MeToo.

Las acusaciones contra Weinstein contribuyeron a impulsar el movimiento #MeToo, que ha animado a las mujeres a denunciar el acoso y los abusos sexuales de hombres poderosos en los medios de comunicación, la política y otros ámbitos. El movimiento, que se hizo viral en las redes sociales en 2017, busca romper una cultura del silencio que durante mucho tiempo ha permitido que este tipo de conductas queden impunes.

Harvey Weinstein, un "depradador sexual" que morirá en la cárcel

El juez Curtis Farber definió el miércoles a Weinstein como un "depredador sexual" que no había asumido la responsabilidad de sus actos.

"Lo tenía todo. Su legado podría haberse consolidado con grandeza. Pero lo echó todo por la borda al agredir a Miriam Haley", añadió el magistrado.

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Por su parte, Haley se definió como "contenta" por la "justa" condena impuesta a Weinstein. La víctima declaró ante el juez que la agresión le supuso una "condena a cadena perpetua" y que padecía un trastorno de estrés postraumático.

La fiscalía había solicitado 20 años de prisión para Weinstein, mientras que sus abogados advirtieron de que una condena más larga probablemente lo llevaría a morir en la cárcel. Hoy ese es el escenario más probable.

Harvey Weinstein

Weinstein conocerá en breve otra nueva condena que le impone la justicia del estado de California por violación, copulación oral forzada y penetración sexual con un objeto extraño contra una actriz en una habitación de hotel de Los Ángeles en 2013, después de que un tribunal de apelación confirmara en junio su culpa, pero anulara la pena a 16 años de prisión.

Por otra parte, en mayo un juez de Nueva York declaró nulo el juicio en su contra por la supuesta agresión sexual de la actriz Jessica Mann después de que el jurado no lograra alcanzar un veredicto.

ML