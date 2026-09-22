Acusan de violación en EE.UU. a "Clavicular", el controvertido influencer de "looksmaxxing"

El reconocido influencer estadounidense Braden Peters, popularmente conocido en las redes sociales bajo el seudónimo de "Clavicular", fue acusado formalmente ante un tribunal del estado de Massachusetts, en Estados Unidos, por los delitos de violación, suministro de alcohol a una persona menor de edad y administración de drogas para mantener relaciones sexuales sin consentimiento.

La causa penal iniciada en los tribunales norteamericanos no revela la identidad de la víctima, pero detalla un patrón de conducta sumamente grave. Según consignó la cadena pública BBC News, los registros judiciales dan cuenta de una investigación penal en curso contra la figura de internet.

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En paralelo al expediente criminal, un vocero de Peters declaró a la cadena estadounidense CBS News que las acusaciones son totalmente falsas y aseguró que hasta la fecha no se le notificó formalmente ninguna orden de arresto al generador de contenido. La presentación judicial detalla que los presuntos hechos violentos ocurrieron en mayo de 2025.

Los problemas judiciales del joven no comenzaron con esta causa penal. A comienzos de este año, Peters ya había sido demandado en la vía civil por una mujer que alegó haber sufrido relaciones sexuales no consentidas en la residencia de los padres del influencer, ubicada en la zona de Cape Cod.

En aquel escrito civil, la demandante afirmó que era menor de edad al momento de los hechos y sostuvo que Peters le sirvió varias rondas de vodka antes del ataque. Asimismo, denunció que el creador de contenidos le inyectó una sustancia no aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

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Ante la justicia civil, el creador digital negaría rotundamente todas las imputaciones vertidas en su contra. Sin embargo, la acumulación de denuncias salpica directamente la imagen pública de una de las figuras más visibles de las comunidades juveniles de internet.

"Clavicular" y el fenómeno del "looksmaxxing" en las redes sociales

El acusado alcanzó notoriedad global gracias a su rol protagónico en la subcultura digital denominada "looksmaxxing". Este movimiento, integrado mayoritariamente por hombres jóvenes, busca maximizar el atractivo físico mediante rutinas extremas, dietas, ejercicios faciales y procedimientos estéticos.

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A través de sus perfiles oficiales en diversas plataformas digitales, "Clavicular" acumuló miles de seguidores al transmitir sesiones en vivo donde documentaba los extremos a los que sometía su cuerpo para alcanzar la llamada "perfección física".

La difusión del caso generó una fuerte conmoción entre las comunidades en línea que consumen contenidos sobre estética masculina y acondicionamiento corporal. Los tribunales de Massachusetts deberán definir en las próximas semanas cómo prosigue la causa penal y si se formaliza el pedido de detención contra el imputado