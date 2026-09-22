Donald Trump sostiene que EE.UU. e Irán mantuvieron una reunión “muy productiva” en Nueva York

El presidente Donald Trump informó que funcionarios estadounidenses mantuvieron una “muy buena” reunión con representantes iraníes, un inusual encuentro directo que abre una nueva oportunidad para reanudar las conversaciones destinadas a poner fin a la guerra que se prolonga desde hace casi siete meses.

"Fue una reunión que duró tres horas”, dijo Trump a periodistas el martes al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Señaló que fue “muy productiva” y que “tienen otra programada para un futuro muy cercano”.

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Trump no dio detalles sobre quiénes participaron en la reunión, pero mencionó a sus enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes estaban sentados junto al presidente.