Paramount destraba la compra de Warner Bros. tras un acuerdo con California y otros estados

Paramount Skydance Corp. habría llegado a un acuerdo con California y otros estados que habían presentado demandas para bloquear su propuesta de adquisición de Warner Bros. Discovery Inc., según una persona familiarizada con el asunto.

Las negociaciones dieron frutos durante el fin de semana, después de que cuatro estados que se oponían a los términos acordados con California cedieran, dijo la persona, que pidió no ser identificada por tratarse de conversaciones confidenciales. El pacto, que se espera sea anunciado más tarde este lunes, allana el camino para una de las mayores fusiones en la historia de Hollywood.

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Los abogados de los estados trabajaron toda la noche para cerrar el acuerdo, dijo la persona. Massachusetts, Nueva York, Connecticut y Minnesota se habían resistido a un posible pacto, pero finalmente concluyeron que el costo de la batalla legal no se justificaba sin California a la cabeza, agregó.

Los estados que se resistieron por más tiempo lograron que el acuerdo incluyera consejos editoriales independientes para CBS y CNN, según la persona.

Los términos incluirían una penalización financiera si la compañía incumple su promesa de distribuir 30 películas al año en cines.

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Las conversaciones contemplaron una multa de US$ 30 millones por cada película que le falte a Paramount para alcanzar esa meta, informó Bloomberg. La compañía también podría verse obligada a vender su participación en Miramax, el estudio detrás de películas como Pulp Fiction, si no cumple el objetivo.

Representantes de Paramount, California, Nueva York, Minnesota y Massachusetts no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

Si se aprueban los términos definitivos, el acuerdo evitaría que Paramount pague a Warner Bros. cargos por demora de US$ 7 millones diarios a partir del 1 de octubre.

Paramount, matriz de CBS, MTV y otros negocios de medios, anunció en febrero la compra de Warner Bros. tras superar una oferta rival de Netflix Inc. La operación de US$110.000 millones combinará dos de los estudios cinematográficos más emblemáticos de Hollywood, dos grandes servicios de streaming por suscripción y dos de los mayores propietarios de canales de televisión por cable.

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Aunque reguladores de casi 70 jurisdicciones aprobaron la adquisición, 12 fiscales generales estatales y el sindicato Writers Guild demandaron para bloquear la fusión. Argumentaron que reduciría la competencia en la distribución de películas y televisión por cable, elevaría los precios para los consumidores y, en el caso de los guionistas, reduciría sus salarios. El juicio estaba previsto para marzo.

Paramount había presentado propuestas en las últimas semanas para intentar resolver las demandas, entre ellas estrenar 30 películas al año en cines y aumentar la producción de programas de televisión.

El fiscal general de California, Rob Bonta, quien encabezó el litigio de los estados, había dicho que prefiere cambios estructurales, como la venta de activos, a medidas sobre la conducta de la empresa, que son más difíciles de hacer cumplir.