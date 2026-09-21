“El problema final”, la atrapante miniserie de cuatro episodios que estrenará Netflix este viernes con José Coronado

El catálogo de Netflix se prepara para el estreno de una sus propuestas más prometedoras. “El problema final” desembarca este viernes 25 de septiembre, una vertiginosa miniserie atrapante compuesta por sólo cuatro episodios y cuyo elenco se encuentra encabezado por el intérprete galardonado, José Coronado. La adaptación televisiva combina una cuidada dirección de arte de época con los giros psicológicos propios de las mejores novelas de intriga.

En el centro de la escena se ubica Basil, actor en decadencia que años atrás alcanzó una enorme popularidad en el cine por interpretar al célebre Sherlock Holmes y, es presionado por los huéspedes de un complejo hotelero tras un inesperado homicidio, que lo lleva a implementar su lógica deductiva en la vidas real.

Netflix estrena “El problema final”, una atrapante miniserie española de suspenso y pistas ocultas con José Coronado

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El destacado actor destacó el “atractivo metanarrativo” que ofrece la historia, al homenajear al gran clásico del género policial publicada por Arturo Pérez-Reverte y y se adentra en la vida de un veterano actor con habilidades de detective.

. “El problema final”, la nueva serie de José Coronado

Las expectativas de José Coronado y el desafío de interpretar un detective de ficción

La figura española de las series de habla hispana, José Coronado, elogió los aspectos de la trama que caracterizan a “El problema final” y señaló: “A lo largo de mi carrera he hecho mucho 'thriller' duro, pero este proyecto conecta con el misterio elegante, con la pausada deducción de Arthur Conan Doyle o Agatha Christie. La expectativa con la serie es máxima porque es un formato muy compacto”.

La trama de “El problema final” nos traslada al año 1959. Durante un feroz temporal, trece personas quedan completamente incomunicadas en un pequeño hotel costero. La calma se quiebra de forma drástica cuando una de las huéspedes, la turista inglesa Edith Mander, aparece muerta en circunstancias poco claras.

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Aunque en un principio la escena sugiere un suicidio, las inconsistencias en el lugar del hecho encienden las alarmas: se trata de un homicidio fríamente calculado. Ante la imposibilidad de que la policía arribe a la isla debido a las inclemencias del tiempo, los propios huéspedes deberán enfrentarse a una inquietante realidad: el asesino camina entre ellos y nadie está a salvo.

José Coronado en “El problema final”

Reparto de lujo y el sello inconfundible de Pérez-Reverte en “El problema final”

Además del protagonismo de José Coronado, la miniserie ostenta un reparto coral de primer nivel. Acompañan al actor intérpretes reconocidas como María Valverde (quien encarna a la misteriosa Adela Figueroa) y Maribel Verdú, junto a figuras de la talla de Martiño Rivas, Gonzalo de Castro, Pepón Nieto, Cristina Kovani y José Condessa.

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Bajo la dirección de Félix Viscarret y producida por MOD Producciones, la historia propone un adictivo juego de "cuarto cerrado": trece personajes aislados en un islote por un fuerte temporal y un asesinato aparentemente imposible que todos podrían haber cometido.

PM/MSS