El Teatro Colón transmitirá en vivo Principio de Éxtasis por streaming

Este domingo 20 de septiembre el Ballet Estable del Teatro Colón, dirigido artísticamente por Julio Bocca, transmitirá en vivo y de manera gratuita la última función de Principio de Éxtasis, el ballet inspirado en El Aleph de Jorge Luis Borges, a través de sus redes oficiales.

Según se indicó, el espectáculo podrá verse de forma online a las 17hs a través de la web oficial del Teatro Colón www.teatrocolon.org.ar y sus redes sociales: www.facebook.com/TeatroColonOficial, https://www.instagram.com/teatrocolon/ y www.youtube.com/teatrocolontv.

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Durante el espectáculo arriba del escenario se encontrarán Facundo Luqui, Lola Múgica, Juan Pablo Ledo, Nicolas Da Silva, Jiva Velázquez y José Ángel Borges, junto a todo el Ballet Estable, que participa en su conjunto de la puesta en escena.

Principio de Éxtasis es una creación comisionada especialmente por el Teatro Colón, con concepción, coreografía y dirección de Goyo Montero, música original de Gustavo Santaolalla, música adicional y diseño sonoro de Owen Belton, escenografía de Eduardo Basualdo, diseño de vestuario a cargo de Mariana Tirantte y voz en off de Ricardo Darín.

Desde el teatro invitaron a suscribirse en sus redes sociales para no perderse ninguna de las próximas transmisiones en vivo además de acceder a todo lo que ya se encuentra disponible, como entrevistas, adelantos, funciones completas y mucho más del universo que se mueve detrás de cada estreno.

AS.