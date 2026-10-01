La Justicia de Estados Unidos desestimó la demanda colectiva contra Hayden Davis por el caso $LIBRA

La Justicia de Estados Unidos desestimó la demanda colectiva presentada por un grupo de inversores contra el empresario cripto Hayden Davis por el lanzamiento y posterior colapso de la criptomoneda $LIBRA, difundida por el presidente Javier Milei en febrero de 2025. La decisión fue adoptada por la jueza federal Jennifer Rochon, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, quien dispuso el cierre del litigio tras rechazar los principales argumentos de los demandantes.

La resolución, que consta de 81 páginas, hizo lugar a los planteos de las defensas de Davis y de otros empresarios vinculados con el proyecto. Según informaron Clarín y LA NACION, el fallo desestimó la posibilidad de encuadrar la denuncia dentro de la ley federal RICO, una normativa estadounidense que permite perseguir organizaciones involucradas en actividades delictivas.

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La demanda había sido impulsada por inversores que denunciaban presuntas maniobras fraudulentas relacionadas con el lanzamiento del activo digital. Los abogados del estudio Burwick, que representaron a los damnificados, sostenían que existía una estructura organizada para lanzar criptomonedas, impulsar inicialmente sus precios y luego retirar fondos en perjuicio de quienes habían invertido.

Sin embargo, Rochon consideró que los elementos presentados no alcanzaban para demostrar la existencia de una asociación ilícita con continuidad en el tiempo ni una amenaza concreta de que las supuestas maniobras fueran a repetirse. En ese sentido, rechazó los argumentos con los que los demandantes intentaban demostrar que las operaciones vinculadas con $LIBRA formaban parte de un esquema delictivo sostenido.

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