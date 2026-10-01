En una nueva jornada del juicio por la causa Cuadernos, la Justicia mostró fotografías de la casa que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner tenía en Santa Cruz. La investigación se inició a partir de las anotaciones del exchofer Oscar Centeno, que registró presuntos pagos de dinero a funcionarios y empresarios durante los gobiernos kirchneristas.

Según el pedido de la fiscal general Fabiana León, las imágenes fueron exhibidas durante la declaración del excomisario de la Policía Federal Adrián Lotocki, quien estuvo a cargo del operativo.

Al revisar las imágenes, se puede observar uno de los espacios que más llamó la atención de los investigadores durante aquel procedimiento: una puerta camuflada que, de acuerdo con el acta del allanamiento, había sido modificada antes del ingreso de los efectivos.

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Todas estas imágenes forman parte del material del allanamiento realizado en agosto de 2018, cuando el entonces juez federal Claudio Bonadio ordenó el operativo en la propiedad de la expresidenta.

En la residencia de El Calafate, los efectivos encontraron un ambiente ubicado cerca de una escalera que, según dejaron asentado en el acta, parecía haber tenido un uso diferente al que tenía al momento del procedimiento. Al retirar ese material, los investigadores encontraron un marco metálico de acero y dos bisagras ubicadas sobre uno de sus laterales.

Sobre ese punto, el informe concluyó que esas características eran compatibles con la existencia previa de una puerta blindada o de seguridad. Por eso, el espacio fue descripto durante la investigación como una especie de “bóveda”, aunque Cristina Kirchner negó en reiteradas oportunidades que allí existiera una bóveda.

Ambiente que tenía aproximadamente 2,85 metros de ancho, 0,97 metros de profundidad y 2,20 metros de alto, y sus paredes internas eran de hormigón. La puerta que había quedado oculta medía cerca de 1,80 metros de alto por 70 centímetros de ancho, de acuerdo con el acta que fue incorporada al expediente.

El interés de la Fiscalía también estaba puesto en el secuestro de carpetas, informes y documentación sobre distintas personas, empresas y hechos que posteriormente fueron analizados por la Justicia.

Se trata de informes sobre dirigentes políticos y empresarios, información vinculada con empresas y transcripciones de comunicaciones. También había documentación relacionada con Claudio Bonadio, la jueza Sandra Arroyo Salgado, el empresario Francisco De Narváez y el exespía Antonio “Jaime” Stiuso, entre otros nombres.

Parte de esos papeles generó, además, una investigación para determinar si podían estar vinculados con la obtención ilegal de información o con posibles tareas de inteligencia. También se encontraron documentos relacionados con empresas, movimientos financieros y distintos episodios políticos y económicos de esos años.

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MV