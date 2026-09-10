Roberto Baratta apuntó contra Techint en la causa Cuadernos y reveló sus reuniones con Paolo Rocca

Roberto Baratta apuntó contra Techint en el juicio por la causa Cuadernos, denunció que el grupo empresario recibió un trato diferencial durante la investigación y reveló detalles de la relación que mantuvo con sus principales directivos. El ex número dos de Julio De Vido aseguró que durante años se reunió con ejecutivos de la compañía e incluso contó que participó de cenas en la casa de Paolo Rocca.

Durante su declaración, Roberto Baratta cuestionó el accionar de la Justicia en la causa Cuadernos y sostuvo que existió una "clara diferenciación en el trato y en los procesos" respecto de Techint. Según afirmó, la empresa recibió un tratamiento distinto al de otros empresarios y de los exfuncionarios investigados.

Julio De Vido

Baratta comenzó su exposición haciendo referencia al peso de Techint en la economía argentina. "Nadie puede negar la importancia que tiene el grupo Techint en la economía de nuestro país", afirmó, antes de enumerar su presencia en la siderurgia, la obra pública, los hidrocarburos, las comunicaciones y el transporte y distribución de gas.

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Por ese motivo, explicó, las reuniones entre Roberto Baratta y directivos de Techint fueron frecuentes durante los años en los que se desempeñó en el Ministerio de Planificación. Mencionó sus contactos con Héctor Zabaleta, Luis Betnaza y otros integrantes del holding y aseguró que existieron intercambios de correos electrónicos desde 2004 hasta 2015.

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El exfuncionario también reveló detalles sobre las reuniones de Roberto Baratta con Paolo Rocca. "También he ido a cenar a la casa de Paolo Rocca, acompañando al ministro Julio De Vido. Cenas cordiales donde se evaluaba el trabajo, la actividad", sostuvo.

Según Baratta, esos encuentros formaban parte de la relación que mantenía con empresarios por sus funciones. "Cenas que tuve con un montón de empresarios. Almuerzos, cenas, con un montón de empresarios", explicó. Al mismo tiempo, aclaró que entre él y el Grupo Techint no existía coincidencia ideológica ni política.

La acusación de Baratta contra Techint y la Justicia

La parte más dura de la declaración estuvo dirigida a el tratamiento judicial que recibió Techint en la causa Cuadernos. Baratta aclaró que no acusaba a la empresa de haber participado en el supuesto armado del expediente, al que volvió a definir como una "clara y evidente operación de inteligencia".

Sin embargo, denunció que el grupo empresario habría sido beneficiado durante la instrucción. "Es asqueroso, y estoy tratando de usar una terminología adecuada, que Techint contó con la autoayuda por comisión o por intereses inconfesables de una parte del Poder Judicial de nuestro país", afirmó.

Para Baratta, durante la etapa de instrucción de la causa Cuadernos existió una "clara asimetría procesal". Según sostuvo, la diferencia no solo se produjo entre Techint y los exfuncionarios investigados, sino también respecto de otros empresarios que atravesaron el expediente.

El CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca

El exfuncionario también se refirió a la declaración de Héctor Zabaleta en la causa Cuadernos, uno de los exdirectivos de Techint que reconoció ante la Justicia la existencia de entregas de dinero. Baratta cuestionó la imagen que, según él, se dio sobre su lugar dentro de la compañía.

"Zabaleta se presentó casi como un cadete", afirmó. Sin embargo, aseguró que, por la relación laboral que había mantenido con él y por lo que escuchó durante el juicio, esa descripción no se correspondía con sus verdaderas funciones.

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"Fue evidente que Zabaleta no era un cadete. Era la persona que manejaba los fondos de todo el holding Techint", sostuvo Roberto Baratta durante el juicio de la causa Cuadernos. También afirmó que el exdirectivo asesoraba a Paolo Rocca de manera personal.

La declaración de Baratta volvió así sobre una relación que atravesó buena parte de su paso por el Ministerio de Planificación y que ahora reapareció en el debate oral. En un juicio marcado por las confesiones de empresarios y exfuncionarios, el ex número dos de De Vido eligió poner el foco en las diferencias que, según su versión, existieron dentro de la propia investigación judicial.

RG/fl