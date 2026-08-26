RDI: La contradicción que sacude la Causa Cuadernos tras la declaración de un ejecutivo de Techint

La Causa Cuadernos volvió a quedar en el centro de la discusión luego de la declaración de Héctor Zabaleta, ejecutivo de Techint, quien reconoció durante el juicio oral haber entregado dinero al ex funcionario Roberto Baratta. En este contexto, durante un nuevo segmento de Ronda de Investigación por +Perfil, la periodista y abogada, Natalia Volosin, desarrolló el tema.

Durante el juicio, Héctor Zabaleta confirmó que había realizado las entregas que figuraban en las anotaciones de Centeno. Ante la pregunta sobre si efectivamente había entregado los paquetes mencionados por el chofer, respondió: “Sí, sí, era cierto”. Luego explicó quién le había dado la instrucción: “A mí me instruyó de entregar esos paquetes Luis Betnaza”.

La revelación de Héctor Zabaleta sobre los montos

Finalmente, confirmó que se trataba de dinero y detalló los montos: “Era de dinero”. Y agregó: “Cada entrega estaba en el orden de los 600.000 pesos, 700.000 pesos. El total de las entregas, la instrucción que me había dado Betnaza era que tenía que ser de cerca de un millón de dólares, entre un millón o 900.000 dólares. Y si mal no recuerdo, más o menos se cumplió”.

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A partir de ese testimonio, la discusión se concentró en la situación procesal de Zabaleta y de los responsables de Techint que aparecen vinculados con las entregas.

Natalia Volosin remarcó que el ejecutivo declaró como testigo y bajo juramento, pese a haber reconocido que entregó dinero a un funcionario público: “De lo que no estamos hablando, que a mí me resulta mucho más escandaloso que el pago de las coimas, es que este señor está declarando como testigo en un juicio oral, como testigo bajo juramento de decir verdad, en un juicio oral, diciendo, yo le llevé plata a un funcionario público, de Techint, por orden de mi superior, y no declara como imputado, declara como testigo”.

Cuestionamientos a la Justicia

El planteo apunta a una cuestión central del expediente: si la Justicia considera que los funcionarios que recibieron el dinero incurrieron en cohecho pasivo, también debería analizarse la conducta de quienes realizaron los pagos, vinculada al denominado cohecho activo.

La exclusión de los ejecutivos de Techint del banquillo de los acusados fue vinculada con el argumento defensivo de que los pagos tenían como objetivo ayudar a directivos de la empresa que se encontraban en Venezuela. En este sentido, Volosin cuestionó duramente esa interpretación: “Una cosa realmente insólita, el argumento de defensa más insólito que yo he visto en la historia de Comodoro Py”.

Y agregó: “Alucinante que el juez Ercolini, la Cámara Federal, la Cámara de Casación Penal, les haya parecido que eso estaba bien, que era razonable pensar que un tipo que paga un millón de dólares a un funcionario público, lo hace por razones humanitarias, la coima humanitaria”.

Las declaraciones de Zabaleta pueden ser determinantes para avanzar con el juicio

El punto que genera mayor controversia es que Zabaleta podría terminar aportando evidencia contra los funcionarios acusados en la Causa Cuadernos. Sobre la misma línea, la periodista planteó: “Es una prueba de cargo que alguien va a utilizar, me imagino que los jueces van a utilizar esto y la fiscal Fabiana Leone va a intentar utilizar el testimonio de Héctor Zabaleta como una prueba de cargo contra los funcionarios”.

Asimismo, explicó qué demostraría, eventualmente, esa declaración: “¿Una prueba de qué? De que aceptaron coimas. Eso se llama cohecho pasivo”. A partir de allí, marcó la contradicción que observa en el expediente: “Pero para que haya cohecho pasivo, alguien tiene que cometer otro delito que se llama cohecho activo, alguien tiene que pagarlas”.

Volosin aclaró que cuestionar la situación procesal de los pagadores no implica negar que hayan existido las entregas de dinero. “Yo no tengo dudas de que las coimas existieron, quiero aclarar esto, no tengo ninguna duda de que esas coimas se pagaron. Pero alguien las pagó y alguien las recibió”, expresó.

En esa línea, cuestionó que ambos comportamientos hayan recibido un tratamiento judicial diferente: “Lo alucinante en la historia argentina es que de algún modo lograron separar el cohecho activo del cohecho pasivo y alguien recibe una coima que el otro no se sabe quién se la da, pero se la da por una razón humanitaria”.