Mario Pontaquarto, quien en 2003 reveló públicamente el mecanismo de pago de las coimas en el Senado durante el gobierno de Fernando De La Rúa, volvió a referirse a aquel episodio y trazó un paralelo con la actualidad judicial. En diálogo con Ronda de Investigación por +Perfil, recordó cómo recibió el dinero de la SIDE, cómo lo trasladó hasta su casa y posteriormente lo entregó al senador Emilio Cantarero.

Mario Pontaquarto fue secretario parlamentario del Senado cuando se discutía la Ley de Reforma Laboral, impulsada por el gobierno de la Alianza y reclamada por el Fondo Monetario Internacional. Según su relato, la falta de votos para aprobarla derivó en negociaciones que terminaron involucrando dinero de los fondos reservados de la SIDE.

“Hacía mucho que no hablaba de este tema, pero siempre en la Argentina nos sorprenden con situaciones parecidas a lo que fue aquella oportunidad en el 2003, cuando por primera vez, siempre digo yo, no sólo porque fue el primer arrepentido sin ley de la Argentina, sino que por primera vez la política argentina blanqueó el tema de que para sancionar leyes había coimas”, explicó.

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Sobre su función en aquel momento, precisó: “Yo cumplía la función de ser el secretario parlamentario del Senado, había sido prosecretario parlamentario 4 años antes, elegido por mi bloque radical durante el gobierno justicialista, y cuando llegó la Alianza se me designa como secretario parlamentario”.

La reunión en Casa Rosada y el pedido de dinero

Pontaquarto recordó la reunión que, según su relato, tuvo lugar en la Casa de Gobierno en marzo de 2000 y en la que se discutió la situación de la reforma laboral. “Estaban todos en ese momento. En un tiempo de 30 minutos, no más de 30 minutos, después la celda no los tomó más, o sea que fue el tiempo de la reunión”, señaló.

Según su reconstrucción, después de aquella reunión José Genoud le explicó cuál sería su papel en la operación: “Y en el auto él me dice, te darás cuenta que lo que están pidiendo es guita. Digo, sí, claramente, la SIDE está de por medio. Y vas a ser vos la persona en la cual vas a ser el nexo entre el peronismo, nosotros y la SIDE, porque son mis personas de confianza y porque el peronismo no quiere a otra persona que no seas vos que participe de eso”.

Pontaquarto también reconoció el temor que sintió frente a la situación: “Estaba dentro de un sistema en el cual parecía que era una cuestión de Estado terminar haciendo eso, porque me lo pedían, porque la ley si no se hacía eso no salía, pero aparte de eso, como yo expliqué tantas veces, una vez que yo fui el designado a decir que no, mi vida duraría menos de una semana”.

Los millones de dólares de la SIDE

El ex funcionario parlamentario relató cómo retiró el dinero de la SIDE y lo trasladó en su vehículo. “Y ahí sacaron de adentro de la tesorería una caja, una maleta un poquito más grande y un maletín tipo Samsonite donde en los tres bártulos estaba el dinero”, contó. Luego detalló: “Bueno, retiro el dinero, voy para el Senado”.

La operación finalmente se demoró porque no se pudo realizar la sesión en la fecha prevista. Pontaquarto decidió entonces llevar el dinero a su vivienda en General Rodríguez. “Yo tenía una mujer con tres hijos muy chiquitos, no quería. Y dando vueltas y vueltas y vueltas, terminé tomando la decisión de ir para mi casa”, recordó.

Durante una semana, el dinero permaneció en su casa. “En el vestidor de mi casa estuvo la plata”, afirmó. Y agregó: “Yo siempre pensé que estuve controlado por la SIDE todo ese tiempo, yo creo que sí, que estuve controlado”.

La entrega a Cantarero

Una vez que la ley fue tratada, Pontaquarto llevó el dinero al domicilio del senador Emilio Cantarero. “Terminó la sesión, apenas terminó la sesión, yo me fui con mi auto, llevé el dinero a la casa de Cantarero, se lo dejé a él”, relató.

Según su testimonio, Cantarero le entregó posteriormente un documento que resultaría clave para la investigación: “Y yo no sé por qué hizo eso que la verdad que me sorprendió hasta a mí, que me entrega como un recibo con nombres de senadores y con montos al lado”. Pontaquarto conservó ese papel y años después decidió hacer pública su denuncia.

El ex secretario parlamentario también recordó las consecuencias personales que tuvo después de revelar el mecanismo de corrupción. “La primera etapa fue muy dura, durísima. Diez años sin trabajar, ningún empresario en la Argentina que le ha dado a una persona que haya denunciado por coimas a un gobierno por relación con la política o sin la relación le da trabajo a nadie”, afirmó.

Pontaquarto destacó además el trabajo de los funcionarios judiciales que impulsaron la investigación: “Rafecas y Delgado fueron, yo para mí, el trabajo que hicieron fue la columna vertebral de que se pudiera esclarecer. Tanto Rafecas como Delgado pagaron los costos”.

Pontaquarto y su crítica a la Justicia

Al ser consultado sobre la causa Cuadernos y las similitudes con aquel proceso, fue contundente: “A veces lo veo parecido a lo que pasó en aquella oportunidad”. Finalmente, cuestionó distintos aspectos de la investigación de Cuadernos y concluyó: “Es muy difícil avanzar en los casos de corrupción si no hay una independencia seria del Poder Judicial”.

En ese sentido, dejó una definición contundente sobre el futuro del expediente: “No soy optimista con el final de la causa de Cuadernos”.