Nepotismo en el Poder Judicial: el análisis de RDI sobre la designación de familiares en la justicia

Una investigación sobre el nepotismo en el Poder Judicial puso el foco en los vínculos familiares entre jueces, funcionarios y empleados de los tribunales federales de Comodoro Py. Según explicó el periodista, Antonio Riccobene, para Ronda de Investigación por +Perfil, el fenómeno alcanza a varios de los magistrados que trabajan en ese edificio de Retiro.

Antonio Riccobene señaló que, de los ocho jueces federales de primera instancia de Comodoro Py, al menos cinco tienen familiares directos trabajando en distintos juzgados: “De los 8 jueces federales de primera instancia, hay al menos 5 que tienen sus parientes de forma directa en Comodoro Py en distintos juzgados”.

Cuántos familiares tiene registrados la jueza María Romilda Servini

Uno de los casos mencionados fue el de la jueza María Romilda Servini. Según desarrolló, la magistrada tiene familiares vinculados al Poder Judicial y a otros organismos. “Tiene ahí mismo en su juzgado a su nieta, y tiene parientes en distintos juzgados también”, planteó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

También se refirió al juez federal Ariel Lijo, cuyo hijo Santiago trabaja en el juzgado de Servini. En el juzgado de Lijo, explicó, también trabajan otros familiares de personas vinculadas al ámbito judicial: “En su juzgado tiene a la hija del juez Mariano Borinsky, a la hija de Jorge Burruchaga, a una nieta del empresario Guillermo Coppola y a la hija de su cuñado también trabajando junto a él”.

Otro de los casos mencionados fue el del juez Marcelo Martínez de Giorgi y su entorno familiar. “En su propio despacho, además, tiene a la hija de otro de los jueces de la Cámara Federal porteña, y tiene a sus dos hijos también trabajando en juzgados criminales, penales de la Ciudad de Buenos Aires”, sostuvo Riccobene en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

También mencionó al juez Sebastián Casanello: “Sebastián Casanello, el juez federal número 7, tiene a su hijo Mateo como funcionario judicial en la ciudad, y en su propio juzgado emplea a la hija también de un ex camarista”.

El reglamento que rige en el Poder Judicial no se estaría respetando

La discusión también alcanza a las reglas para la designación de funcionarios judiciales. Asimismo, explicó que existe una normativa que limita la contratación de familiares bajo dependencia directa, pero señaló que existen zonas grises. “Hay un reglamento de la justicia nacional, no sé cuánto se aplica, no sé cuánto se conoce, que prohíbe nombrar parientes bajo dependencia directa, pero permite, habilita los cruces de que, bueno, yo te doy uno, vos me das uno de los tuyos, y más o menos así”, describió.

El periodista también vinculó el funcionamiento del Poder Judicial con la designación de magistrados y las negociaciones políticas. En ese sentido, afirmó: “Pero algo también para agregar, lo que venimos cubriendo la designación de jueces en la comisión de acuerdos es que el Gobierno no estaba pagando a los gobernadores aliados con obras, con dinero, como se esperaba, pero sí con la designación de jueces”.