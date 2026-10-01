"Diga todo lo que sepa, sin miedo": el pedido de la familia de Loan a Ramón Dupuy

En el marco del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de Julio, la familia del pequeño difundió una emotiva carta pública dirigida a Ramón Dupuy, quien está citado a declarar aunque todavía sin una fecha establecida.

Mató a su expareja y alegó que se había defendido: un jurado lo declaró culpable de femicidio

En el texto, firmado por la madre del niño, María Noguera, su padre José Peña y sus hermanos, le piden formalmente al abuelo de Lucio Dupuy que declare con absoluta libertad ante el Tribunal y aporte toda la información de la que disponga sobre la causa.

La apelación de la familia correntina busca transparentar posibles intervenciones de terceros dentro del proceso judicial que se desarrolla en la provincia de Corrientes. "Nuestra familia entiende que usted es ajeno a los hechos que hoy se investigan respecto de personas que habrían invocado su nombre o el de la Asociación, y precisamente por eso creo que su palabra es tan importante", expresa un fragmento del documento difundido en las últimas horas.

Apoyo institucional, presiones y el pedido al Tribunal

En la misiva, María Noguera enfatizó la coincidencia en la edad de ambos niños al momento de los hechos —cinco años— y remarcó la necesidad de proteger el legado institucional que encabeza Ramón Dupuy a nivel nacional. Al mismo tiempo, la madre del menor solicitó que, en caso de haber existido condicionamientos u ofrecimientos económicos o de logística para moldear su testimonio, los exponga de manera abierta ante los magistrados.

Una menor fue abusada en su viaje de egresados a Bariloche: condenaron a un compañero a seis años

"Quiero pedirle que, si alguien lo presionó, utilizó su nombre sin autorización, le ofreció traslados, alojamiento, dinero o asistencia y usted sintió que detrás de ello existía alguna expectativa sobre lo que debía declarar, o si alguien intentó indicarle cómo presentarse, con quién hacerlo o qué debía decir, lo cuente ante el Tribunal. Nadie debería sentirse en deuda con nadie para poder decir la verdad", manifestaron desde el entorno cercano a la víctima en la Capital provincial.

Además, la familia requirió formalmente al Poder Judicial que garantice las condiciones de contención médica y emocional durante la citación testimonial de Ramón Dupuy, teniendo en cuenta su delicado estado de salud y el trauma atravesado por el crimen de su nieto.

El clamor por la verdad tras la desaparición del menor

El cierre de la carta apela directamente a la empatía y al compromiso social del referente de la Fundación Lucio Dupuy para colaborar en el esclarecimiento del caso que conmociona al país y a la provincia de Corrientes.

La conmovedora carta de la familia de Loan: "El tiempo se paro"

"Cada día me despierto siendo la mamá de un hijo que no está conmigo y cada noche me acuesto sin saber dónde está. No busco otra cosa que la verdad. Quiero saber qué pasó con Loan, quiero saber quién se lo llevó y quiero saber dónde está mi hijo", sintetizó Noguera al pedirle al testigo que exponga todo lo que sepa "sin miedo y sin proteger a nadie".