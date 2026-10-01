Javier Milei confirmó que volverá a Corrientes para participar del Congreso de Economía del Club de la Libertad

El presidente de la Nación, Javier Milei, ratificó su retorno a la provincia de Corrientes para el próximo 26 de noviembre con el objetivo de participar como disertante principal en el 13° Congreso de Economía Regional. El evento, organizado de forma anual por la Fundación Club de la Libertad, volverá a reunir a referentes del sector privado, consultores y dirigentes políticos en la Capital provincial.

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La confirmación del viaje oficial fue difundida por el propio jefe de Estado a través de sus redes sociales, al replicar una publicación emitida por el titular de la entidad organizadora y consultor local, Alberto Medina Méndez.

De acuerdo con lo manifestado por Medina Méndez a radio Dos, la comitiva oficial podría incluir la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Frecuencia de visitas y relación institucional con la provincia

El arribo programado para fines de noviembre constituirá la cuarta presencia de Javier Milei en suelo correntino desde su asunción al frente del Gobierno nacional.

La serie de visitas oficiales comenzó el 19 de febrero de 2024 durante el décimo aniversario del Club de la Libertad. Fue su primer viaje oficial a una provincia como presidente. Llegó para participar en el 10° aniversario de la fundación Club de la Libertad, donde fue recibido por el entonces gobernador Gustavo Valdés.

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El 11 de octubre de 2025 arribó a la capital correntina en el marco de la campaña para las elecciones legislativas, con el fin de brindar apoyo político a candidatos a diputados de La Libertad Avanza. Finalmente Virginia Gallardo logró una banca en la Cámara baja.

La tercera visita se dio el 13 de noviembre de 2025. Regresó pocas semanas después para exponer en el 12° Congreso de Economía Regional, un evento también organizado por el Club de la Libertad.

Con este cronograma, Corrientes se consolida entre los distritos subnacionales con mayor presencia del mandatario federal, únicamente superada por los registros de las provincias de Córdoba (10) y Santa Fe (5) en materia de giras institucionales.

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Convocatoria y organización del Congreso de Economía

El Congreso de Economía Regional se destaca como un espacio de debate arancelado orientado al análisis de la coyuntura financiera, el desarrollo productivo y las políticas públicas del Nordeste argentino (NEA). Si bien la comisión directiva del Club de la Libertad aún no oficializó los valores de los accesos para la presente edición, la convocatoria del año anterior registró un valor de $50.000 para la entrada general.

La jornada mantendrá el esquema de conferencias técnicas y paneles debate que caracterizan al foro liberal, esperando una alta concurrencia de delegaciones empresariales de toda la región.