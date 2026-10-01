Gustavo Valdés respaldó la eliminación de las PASO: "Le costaron fortunas a los argentinos"

El exgobernador de la provincia y actual senador provincial, Gustavo Valdés, expresó su firme rechazo al esquema de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En el marco de los debates impulsados por el Gobierno nacional para modificar el calendario electoral, el legislador correntino sostuvo que el mecanismo vigente genera una erogación presupuestaria excesiva y afecta la institucionalidad de las agrupaciones partidarias en la Argentina.

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"Las PASO le costaron a los argentinos fortunas y no resolvieron absolutamente nada", aseveró el dirigente radical. En ese sentido, fundamentó que la elección de postulantes debe resolverse de manera interna dentro de cada espacio: "Soy un convencido de que son los partidos políticos los que tienen que proponer los candidatos a la sociedad, a su costo y sacrificio, y no hacerle pagar a toda la ciudadanía boletas carísimas, elecciones carísimas, espacios políticos carísimos".

Institucionalidad y fortalecimiento partidario

Al analizar el impacto del sistema electoral en la representación política, Gustavo Valdés advirtió sobre la fragmentación de la oferta electoral y la pérdida de cohesión en las plataformas públicas. "Las PASO terminan disolviendo a los partidos políticos, porque pasan la responsabilidad a la sociedad y aparte cualquiera se presenta de cualquier modo, luego no le responde a nadie y termina villanizando los partidos políticos", remarcó el parlamentario provincial a radio LT7.

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En su reflexión sobre la organización democrática, el exmandatario enfatizó que "las democracias que tienen éxito, tienen partidos políticos fuertes, no débiles". Asimismo, graficó el fenómeno al señalar que el marco actual permitió que actores individuales alcancen altas magistraturas sin la necesidad de consolidar previamente estructuras institucionales de alcance nacional.

Sintonía con la postura del Ejecutivo provincial

Las definiciones de Gustavo Valdés ratifican la línea política expresada por el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, quien de forma reiterada manifestó su acompañamiento a la suspensión o derogación de las elecciones primarias.

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Desde la conducción del Ejecutivo provincial, Juan Pablo Valdés coincidió en que el mecanismo representa un gasto prescindible para el erario público y remarcó que las candidaturas deben dirimirse de manera exclusiva "puertas adentro de los partidos políticos", en sintonía con los proyectos presentados a nivel federal.