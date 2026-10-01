El hospital Neonatal suma equipamiento de vanguardia para tratamientos neonatales de alta complejidad

El sistema de salud pública de la provincia de Corrientes concretó una importante actualización tecnológica orientada a la atención materno-infantil. El Ministerio de Salud Pública incorporó equipamiento de hipotermia terapéutica en el hospital Materno Neonatal Eloísa Torrent de Vidal, ubicado en la Capital, posibilitando el abordaje especializado de urgencias neurológicas en recién nacidos.

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El dispositivo médico resulta indispensable para aplicar el tratamiento indicado frente a cuadros de encefalopatía hipóxica-isquémica (EHI), una patología provocada por la falta de oxigenación durante el parto. La afección constituye una de las principales causas de parálisis cerebral y discapacidades en el neurodesarrollo infantil, por lo que la intervención oportuna resulta clave para frenar el deterioro neuronal.

Protocolo médico y procedimiento especializado

La coordinadora del programa de Hipotermia Terapéutica, Silvina Arosio, detalló los parámetros operativos de la nueva prestación hospitalaria: "Consiste en disminuir de forma controlada la temperatura corporal del recién nacido —entre los 33 y 34 grados—, iniciando el tratamiento dentro de las primeras seis horas de vida. Este estado se mantiene durante 72 horas para luego dar paso a un proceso de recalentamiento gradual y prolongado", precisó.

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El procedimiento neuroprotector se ejecuta en las salas de cuidados intensivos del centro obstétrico bajo monitoreo permanente. Al reducir la temperatura corporal del lactante, los especialistas logran desacelerar el metabolismo cerebral y detener los procesos celulares degenerativos derivados de la asfixia perinatal.

Inversión en infraestructura y equidad sanitaria

La puesta en marcha de este servicio de alta complejidad consolida la capacidad de respuesta del nosocomio de referencia provincial frente a casos críticos derivados tanto de la Capital como de las distintas localidades del interior correntino.

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Desde la cartera sanitaria resaltaron que la incorporación de esta tecnología de punta representa un avance significativo en términos de equidad e inclusión dentro de la red hospitalaria pública. De esta manera, las familias sin cobertura privada acceden a un tratamiento neuroprotector de nivel internacional con profesionales capacitados de manera continua en la provincia de Corrientes.