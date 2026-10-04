Esta semana, el ministro de Economía, Luis Caputo, participó de la Argentina Week (Semana Argentina) en París. Tras el cierre del evento, el funcionario habló con la prensa y, entre otras cosas, negó que el país se encuentre en recesión y explicó que lo que se produjo fue una disminución del crecimiento en comparación a períodos anteriores.

"Ahora estamos creciendo a una tendencia-ciclo del 0,2 mensual, que es más bajo de lo que veníamos creciendo antes. Pero es diferente a decir que estamos en recesión, lejos de eso. Estamos creciendo menos que antes por los shocks internacionales y el tema político", aclaró en diálogo con Clarín.

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El titular de la cartera de Economía también aclaró a nivel técnico que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) "en términos desestacionalizados muestra una volatilidad que no es razonable dada la transformación económica" que está teniendo el país y sugirió: "Es obvio que hay un tema de medición".

"Nosotros desde hace mucho tiempo que miramos la tendencia ciclo del EMAE y cuando miramos eso vemos que estamos creciendo desde hace 29 meses, ahora a un nivel más bajo", profundizó Caputo al ser consultado sobre el resultado del mencionado índice en julio.

Posteriormente, amplió: "La gente ve el kirchnerismo y se retrae, la gente no quiere volver a una inflación diaria del 1,5%, a cepo, a desabastecimiento, a importación de energía, la suba de impuestos. Entonces, cuando uno invierte en el largo plazo y no está 100% seguro, las inversiones se paralizan. Pero quiero dejar en claro que se está creciendo, solo que se está creciendo a un ritmo más bajo, como pasa en todos los otros países".

Con respecto a otro tema polémico, como es la evolución del índice de riesgo país, analizó: "Primero hay que entender que bajó mucho. Estuvo entre 2.500 y 3.000 (puntos básicos) y ahora estamos en niveles de 600. Es verdad que anduvo entre 400 y 450. Asigno una parte de la suba del riesgo país a lo que está sucediendo en el mundo".

"Todos los países están de alguna manera sufriendo dos shocks, el del petróleo y el de la suba de tasas en Estados Unidos como no se ha visto en los últimos casi 30 años. Todos los países están viendo menor nivel de crecimiento, mayor inflación y, en muchos casos, suba de tasas", remarcó.

En cuanto a la disminución de la pobreza, añadió: "Trabajamos para eso. Hemos bajado muchísimo la pobreza, pero todavía los números siguen siendo altos. Esto es un proceso en el que hay que perseverar, hay que confiar, porque no estamos trabajando solo para este gobierno, sino que estamos trabajando para todos los próximos mandatos que vienen".

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"Estamos asegurando inversiones para todos los próximos presidentes que vengan, incluso más allá de 2031. Y eso es algo que Argentina no ha tenido nunca, no ha tenido una visión de largo plazo. En general, la política argentina siempre ha priorizado el corto plazo y tratar de generar un beneficio político de corto plazo. Este es un Presidente que mira los próximos 30 años y nosotros trabajamos para los próximos 30 años", aseguró.

El titular de la cartera de Economía remarcó que lo que "a la larga rinde frutos" es trabajar a largo plazo y amplió: "Si se mira dónde estábamos hace 20 años o 40 y dónde estamos hoy, te vas a dar cuenta de que este es un país que nunca planificó y que nunca proyectó en el largo plazo. Es lo opuesto a lo que estamos haciendo en este gobierno".

En cuanto a lo que se puede esperar de los resultados de la actividad económica de agosto y septiembre, expresó: "Pareciera que van a venir mejor. La recaudación de septiembre vino particularmente mejor, lo cual es un indicio. Pero no me gusta adelantar datos porque están con tanta volatilidad".

"Hay una cuestión de tiempos. Hemos anunciado un montón de inversiones y son enormes, pero todo esto se materializa en el tiempo y esta parte es importante de remarcar. Nosotros no estamos trabajando esencialmente para estos cuatro años, sino para los próximos 20 años", destacó.

De cara al futuro aclaró que "el riesgo electoral tiene un impacto" y profundizó: "En las reuniones de las Naciones Unidas de la semana pasada surgieron las preguntas sobre el riesgo de que volviera el kirchnerismo y eso genera una preocupación no tanto en las decisiones de los inversores de la economía real, pero sí en los inversores financieros".

"Lo que más quiere el mundo es que la Argentina no vuelva al pasado y entonces la preocupación está. No importa tanto lo que pensamos dentro del equipo económico, sino lo que piensa la gente. Yo puedo pensar que el riesgo electoral es bajísimo, pero me tengo que preparar como si no fuera a serlo. Mi tarea es prepararme para lo que puede llegar a pensar el resto de la gente y no lo que pienso yo", concluyó Caputo.

AS / EM