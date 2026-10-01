Caputo cruzó a Silvia Mercado por la reunión de Milei con los gobernadores en París y el Presidente salió en su respaldo

La reunión de Javier Milei con los gobernadores en París derivó este jueves en un cruce en redes sociales entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y la periodista Silvia Mercado, luego de que esta última cuestionara el encuentro y afirmara que los mandatarios provinciales habían sido recibidos por el Presidente sin posibilidad de intervenir.

“13 gobernadores fueron hasta París, escucharon a Milei que los atendió de parado sin que puedan emitir palabra y los despachó tan ricamente”, publicó Mercado en su cuenta de X al referirse al encuentro que mantuvieron los gobernadores con el jefe de Estado durante la Argentina Week.

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El comentario generó la respuesta de Caputo, quien defendió el trato que Milei tuvo con los mandatarios y aseguró que el Presidente había agradecido en reiteradas oportunidades su participación en el viaje. “¿Que???? El presidente les agradeció 10 veces (en público y en privado) su participación en el viaje. Y los gobernadores están súper agradecidos por sus palabras y gestos”, escribió el ministro.

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En el mismo mensaje, Caputo cuestionó la interpretación de Mercado sobre la reunión y agregó: “Si hay sesgo o algún tema personal, trate que no se note señora!”.

El intercambio tuvo luego una segunda intervención del propio Presidente. Milei compartió la publicación de Caputo y respaldó su cuestionamiento a la periodista con un breve mensaje: “TORPEDO A LA MENTIROSA SERIAL. CIAO!”.

El cruce se produjo después de la foto que Milei compartió en París junto a 13 gobernadores y la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, luego de una reunión privada en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La presencia de los mandatarios se dio en el marco de la Argentina Week, cuya agenda oficial estuvo centrada en inversiones y oportunidades de negocios, aunque durante la estadía también se abordaron las negociaciones por los proyectos que el Gobierno busca llevar al Congreso antes de fin de año.

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El cruce se da en medio de la escalada de agravios de Milei contra periodistas, que en los últimos días también tuvo como blanco a Maru Duffard, a quien el Presidente dirigió varias descalificaciones en redes sociales.