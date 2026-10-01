Javier Milei fue recibido por Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo

El presidente Javier Milei fue recibido este jueves por su par francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo, en París, en el marco de la visita oficial que el mandatario argentino realiza a Francia para encabezar una nueva edición de la Argentina Week, una iniciativa destinada a promocionar oportunidades de inversión y negocios en el país.

El encuentro con Macron constituye uno de los principales puntos de la agenda internacional de Milei durante su estadía en la capital francesa. La reunión bilateral se concretó después de la participación del Presidente en la jornada central de la Argentina Week, desarrollada en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Durante su exposición ante empresarios, inversores y dirigentes políticos, Milei presentó las oportunidades que, según su Gobierno, ofrece la Argentina a partir de las reformas económicas implementadas desde diciembre de 2023 y puso el foco especialmente en el potencial energético del país. También destacó la presencia de gobernadores de distintos espacios políticos que viajaron a París para participar de la agenda y buscar inversiones para sus provincias.

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La comitiva argentina está integrada además por funcionarios nacionales, gobernadores y empresarios. La Argentina Week contempla reuniones y paneles vinculados con sectores estratégicos como energía, minería, agroindustria, infraestructura, tecnología, inteligencia artificial y salud, con la participación de representantes de grandes compañías argentinas, francesas y de otros países europeos.



Milei recibió a los gobernadores tras su discurso en la OCDE

La visita había comenzado el miércoles con la llegada de Milei a París y una cena de bienvenida en la Embajada argentina en Francia. Durante su estadía también mantuvo encuentros con empresarios y funcionarios, mientras que su agenda incluyó una participación virtual en el Coloquio de IDEA, que se desarrolla en Mar del Plata.

La agenda de Milei en París

La visita continuará este viernes con nuevas actividades vinculadas con la Argentina Week. Según la agenda oficial, Milei participará de un encuentro con el economista Philippe Aghion, recibirá un reconocimiento del Foro Económico de París y tendrá a su cargo las palabras de agradecimiento. También está previsto el cierre de la Argentina Week antes de su regreso a Buenos Aires.

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