Milei recibió a los gobernadores tras su discurso en la OCDE

El presidente Javier Milei se reunió con gobernadores y autoridades provinciales una vez finalizado su discurso en la OCDE, donde destacó la presencia de dirigentes de distintos espacios políticos y sostuvo que todos persiguen "lo mejor para la Argentina".

Durante su alocución, el mandatario agradeció a los jefes provinciales presentes y remarcó que, pese a pertenecer a fuerzas diferentes, comparten el objetivo de trabajar por el país.

Javier Milei en la Argentina Week en París: "Estamos bien armados para enfrentar los intentos golpistas"

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Concluido el discurso, Milei caminó entre los asistentes hasta el sector del edificio Château de la OCDE donde se encontraban los mandatarios provinciales y el jefe de Gobierno porteño, y los saludó personalmente, uno por uno.

Quiénes estuvieron

Participaron Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Ignacio Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Leandro Zdero (Chaco), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Juan Pablo Valdés (Corrientes). También estuvo la vicegobernadora de Córdoba, Myriam Prunotto.

Acompañaron al Presidente su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; los ministros Luis Caputo, Mario Lugones, Pablo Quirno y Federico Sturzenegger; y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.

Una agenda que viene de Buenos Aires

La escena en París es la continuidad de una ronda de encuentros que el jefe de Gabinete Diego Santilli sostuvo en las últimas semanas en la Casa Rosada. "El Colo no para" es una de las frases que más se escuchan en los despachos oficiales, donde el jefe de Gabinete recibió a mandatarios provinciales para conversar sobre la agenda parlamentaria de La Libertad Avanza.

En el oficialismo consideran que las reuniones fueron productivas para reunir los votos que permitan aprobar el Presupuesto 2027, hoy la máxima prioridad del ministro coordinador. Después, aseguran, buscarán la sanción de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una segunda versión de Inocencia Fiscal y la reforma de la carta orgánica del Banco Central. La reforma electoral, que incluye el fin de las PASO, será un debate más arduo, aunque en el Gobierno creen que hay tiempo para acercar posiciones.

Las fuentes oficiales admiten que los dirigentes del interior llegan con reclamos que Nación deberá atender si pretende contar con sus votos, entre ellos el mantenimiento de rutas nacionales que atraviesan territorio provincial, programas nacionales de impacto local y transferencias de cajas previsionales.

En las últimas semanas, Santilli recibió, entre otros, a Orrego, Cornejo, Frigerio, Torres, Zdero y Figueroa (con quien habló del régimen de Zona Fría), además de al PRO. La ronda había comenzado con Jalil, Valdés, Sáenz y el tucumano Osvaldo Jaldo. Jalil ya expresó su respaldo a eliminar las primarias y pidió un acuerdo político amplio.

Con la presencia de la mayoría de los gobernadores en la delegación a París, el oficialismo tiene una nueva oportunidad para seguir acercando posiciones por fuera del escenario habitual de la Casa Rosada.