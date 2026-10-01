Con Milei en París, Villarruel participa del Foro Parlamentario Iberoamericano en Madrid

La vicepresidenta Victoria Villarruel participa este jueves y viernes del XII Foro Parlamentario Iberoamericano en Madrid, España, mientras que el presidente Javier Milei desarrolla una agenda en París vinculada con la Argentina Week, un encuentro orientado a las inversiones. Los viajes coinciden en el tiempo, pero tienen actividades y objetivos institucionales diferentes.

Villarruel llegó a España acompañada por los senadores nacionales Maximiliano Abad (UCR), Natalia Gadano (Moverse Santa Cruz), Martín Goerling (PRO) y Sandra Mendoza (Convicción Federal). Antes del comienzo del foro, la titular del Senado compartió en su cuenta de Instagram imágenes de sus primeras actividades, entre ellas una reunión en el Senado español con el Grupo Parlamentario de Amistad Iberoamericano.

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“Me reuní en el Senado de España con el Grupo Parlamentario de Amistad Iberoamericano”, escribió la vicepresidenta. También señaló que la delegación argentina fue recibida por el presidente de esa cámara, Pedro Rollán. Según explicó Villarruel, durante el encuentro dialogaron sobre el fortalecimiento de los vínculos entre ambos países, el intercambio de experiencias y la cooperación institucional.

El XII Foro Parlamentario Iberoamericano se desarrollará el 1 y 2 de octubre en el Congreso de los Diputados de España y reunirá a representantes legislativos de los países de la comunidad iberoamericana.

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La sesión inaugural está prevista para este jueves a las 10, hora local, en el hemiciclo del Congreso. Participarán la presidenta de la Cámara, Francina Armengol; el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand; el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, y el presidente del Senado, Pedro Rollán. El rey Felipe VI encabezará la apertura.

Durante las dos jornadas se debatirán cuestiones vinculadas con los desafíos de las democracias contemporáneas. Entre los temas previstos figuran el impacto de la inteligencia artificial, la fragmentación política, la polarización, la desinformación, las brechas de género y el papel de la diplomacia parlamentaria frente a los desafíos geopolíticos.

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La programación también incluye exposiciones del filósofo y ensayista Daniel Innerarity, la directora de la Fundación ELLIS Alicante, Nuria Oliver, y el presidente de la Rada Suprema de Ucrania, Ruslan Stefanchuk, entre otros participantes. El viernes 2 se realizará una sesión plenaria para presentar las conclusiones de las cuatro mesas de trabajo. Allí también intervendrán los presidentes de los parlamentos y los jefes de las distintas delegaciones.

Milei, en París por la Argentina Week

Mientras Villarruel desarrolla su agenda parlamentaria en Madrid, Milei se encuentra en París para participar de la Argentina Week, que se realiza entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre. La actividad está orientada a presentar oportunidades de inversión en la Argentina y mantener encuentros con representantes del sector empresarial.

La coincidencia de ambos viajes implica que el Presidente y la vicepresidenta se encuentran fuera del territorio nacional durante el mismo período. Ante la ausencia del Presidente y la vicepresidenta del país, Bartolomé Abdala quedará a cargo del Poder Ejecutivo de manera transitoria. El senador nacional por San Luis e integrante de La Libertad Avanza se desempeña como presidente provisional del Senado desde diciembre de 2023. Antes de llegar al Congreso nacional, fue diputado provincial y ocupó distintos cargos en la política puntana.

CS/ff