Victoria Villarruel viajará a España para participar del Foro Parlamentario Iberoamericano: todos los detalles de su agenda

La vicepresidenta Victoria Villarruel viajará a la ciudad de Madrid para participar del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, que se desarrollará entre el 1 y el 2 de octubre y reunirá a representantes legislativos de distintos países. Ya había participado de una instancia previa del encuentro, cuando en diciembre de 2025 asistió a la reunión preparatoria de presidentes de Parlamentos de los países de la Comunidad Iberoamericana.

Ante la ausencia simultánea del Presidente, que estará en París para participar de la Argentina Week, y la Vicepresidenta, se aplicará el mecanismo previsto por la legislación argentina para estos casos. Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado, quien esta semana quedará a cargo del Poder Ejecutivo entre el martes a la noche y el sábado.

Javier Milei durante la Argentina Week, en París

La apertura del encuentro será el jueves 1 de octubre en el Congreso de los Diputados de España y estará encabezada por el rey Felipe VI. A la par, participarán la presidenta de la Cámara española, Francina Armengol; el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand; el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares; y el presidente del Senado español, Pedro Rollán.

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El rey Felipe VI encabezará la apertura del XII Foro Parlamentario Iberoamericano en Madrid

Bye-bye, Milei

A partir de cuatro grandes temas, el encuentro abordará desafíos para los Parlamentos. Uno de ellos será el impacto de la inteligencia artificial y los cambios que esta tecnología plantea para el funcionamiento de las instituciones.

También se abordarán los desafíos para la democracia, con especial atención a fenómenos como la fragmentación política, la polarización y la desinformación. Otro de los ejes será la igualdad de género, mientras que el cuarto estará vinculado con la llamada diplomacia parlamentaria.

El viernes 2 de octubre se presentarán las conclusiones de los distintos grupos y se escucharán las intervenciones de los presidentes y jefes de las delegaciones parlamentarias.

Villarruel volverá a Madrid tras su viaje a España de diciembre de 2025

Victoria Villarruel, durante la Reunión de Presidentes de Parlamentos de Países de la Comunidad Iberoamericana

La participación de la vicepresidenta en Madrid, España, se realizará pocos días antes de la XXX Cumbre Iberoamericana, prevista para el 4 y 5 de noviembre en la capital española.

A fines de 2025, Villarruel también había viajado a Madrid para disertar en la Reunión de Presidentes de Parlamentos de Países de la Comunidad Iberoamericana, una instancia preparatoria del actual foro internacional.

También, en octubre de 2024 mantuvo una reunión con el presidente del Senado español, Pedro Rollán.

Mientras tanto, Milei viajará a París

El presidente Javier Milei estará en París entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre para participar de la segunda edición de la Argentina Week, un encuentro que reunirá a funcionarios, empresarios y representantes de compañías internacionales con una agenda centrada en la búsqueda de inversiones para la Argentina.

Según consignó Perfil, las actividades comenzarán el 30 de septiembre con una recepción en la Embajada argentina en Francia.

Al día siguiente, Milei participará de la jornada central en el Château de la Muette, sede de la OCDE, donde será uno de los principales oradores. Allí también expondrán el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, con eje en la transformación macroeconómica del país.

Continuará el 2 de octubre con distintos paneles sobre energía, minerales críticos, tecnología, inteligencia artificial, comercio internacional y sector nuclear, además de encuentros vinculados con proyectos de inversión.

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Uno de los puntos políticos de la visita será la reunión que Milei mantendrá con el presidente francés Emmanuel Macron. El encuentro está previsto para el 1 de octubre en el Palacio del Elíseo y se sumará a la agenda económica de la Argentina Week.

Emmanuel Macron, presidente de Francia, recibirá a Javier Milei en el Palacio del Elíseo

Entre los gobernadores que participarán se encuentran Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Martín Llaryora (Córdoba), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño.

Sumado a eso, la delegación oficial también estará integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller Pablo Quirno; y los ministros Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Mario Lugones y Juan Bautista Mahiques, entre otros funcionarios.

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