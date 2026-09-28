Después de la cumbre de las Naciones Unidas, el presidente Javier Milei volverá a viajar fuera del país: este martes a las 22 tomará un avión rumbo a Francia, donde liderará una nueva edición de la Argentina Week, entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre. También la vicepresidenta, Victoria Villarruel, volará a Europa en la misma noche, camino al XII Foro Parlamentario Iberoamericano que se realizará el 1 y 2 de octubre en Madrid. Por lo tanto, el encargado de la presidencia interina será el senador Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza), que representa a la provincia de San Luis.

El traspaso de mando temporal se formalizará cuando presidente y vicepresidenta despeguen desde Buenos Aires, según está previsto por la Ley de Acefalía en relación a la ausencia simultánea de las dos máximas autoridades del país. El legislador puntano quedará al frente del Poder Ejecutivo durante un período de 84 horas, hasta el sábado a las 10 de la mañana, cuando se prevé el regreso de Javier Milei a suelo argentino. No está previsto que se traslade a la Casa Rosada: según se anunció, cumplirá sus funciones desde su oficina de senador, en el Congreso Nacional.

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Quién es Bartolomé Abdala, el polémico senador que presidirá la Argentina en ausencia de Milei y Villarruel

Con 62 años y contador público de profesión, Abdala es una de las figuras clave de La Libertad Avanza en el Congreso. Antes de asumir su banca como senador nacional por San Luis en 2023 y convertirse en el presidente provisional de la Cámara Alta, forjó una extensa trayectoria política en su provincia, donde dirigió el Banco de San Luis. En 2007 fundó la filial del PRO en San Luis; al año siguiente fue designado como ministro de Turismo, Cultura y Deporte por el entonces gobernador Alberto Rodríguez Saá, cargo que ejerció hasta 2009. En 2013 fue electo diputado provincial por el partido Compromiso Federal, y en 2017 fue reelecto en el cargo, pero ya dentro de las filas de Cambiemos.

En 2021, Abdala dejó el PRO por el Partido Libertario, que luego se alió con la estructura de Milei. Así, en 2023 Abdala fue electo senador por La Libertad Avanza y el 13 de diciembre fue designado como presidente provisional del Senado. Gracias a ese cargo, quedó tercero en la línea sucesoria del Poder Ejecutivo. Esta no será la primera vez que asuma la conducción transitoria del Estado: ya lo había hecho entre el 8 y el 9 de diciembre de 2025, bajo las mismas circunstancias.

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La trayectoria de Abdala está signada por controversias judiciales y mediáticas. Durante su etapa como diputado provincial en San Luis, el legislador enfrentó denuncias penales por presuntas amenazas, acoso sexual a empleadas del cuerpo legislativo y una acusación por extorsión formulada por la entonces jefa de prensa de la Cámara de Diputados de San Luis, Margarita Ruiz. En su presentación, Ruiz acusó a Abdala de haberle exigido que depositara mensualmente una parte de su salario en la cuenta bancaria de la hija del entonces presidente de la Cámara, Juan Carlos Eduardo.

Desde las filas de La Libertad Avanza, Abdala también tuvo problemas: lo acusaron de ser parte de un entramado sobre la presunta "venta de candidaturas" en el espacio libertario durante la campaña de 2023, sumado a una investigación periodística en 2024 que expuso sospechas de afiliaciones falsas en el armado de su partido en San Luis, además de señalamientos por supuestas extorsiones dentro de la Cámara Alta. ​En septiembre de 2024, Bartolomé Abdala desató una fuerte polémica al admitir en una entrevista televisiva que usaba unos 15 asesores contratados por el Senado para trabajar en su campaña por la gobernación de San Luis. Los registros de la Cámara Alta revelaron que el senador cuenta en total con 20 empleados a su cargo (incluyendo a una hija de Adolfo Rodríguez Saá y otros seis agentes en planta permanente), lo que le otorgó un manejo de fondos estatales destinado a su proyección política provincial.

Los antecesores de Abdala como presidentes del Senado a cargo del Ejecutivo: Pinedo y Puerta

El ejercicio interino del Poder Ejecutivo por parte del presidente provisional del Senado cuenta con antecedentes históricos muy singulares en la política argentina. El caso más recordado de las últimas décadas ocurrió el 10 de diciembre de 2015, cuando Federico Pinedo ejerció la presidencia de la Nación de manera provisional durante exactamente 12 horas (desde la medianoche hasta el mediodía). Aquella fugaz gestión se produjo a raíz de un fallo judicial que dictaminó el fin del mandato de Cristina Kirchner antes de la jura de Mauricio Macri. El insólito episodio hizo estallar las redes sociales con una histórica ola de memes y chistes sobre "la presidencia más corta de la historia". En esas breves horas se popularizó el hashtag #pinedista y proliferaron cuentas de sátira política, que el propio Pinedo tomó con humor.

Bartolomé Abdala tiene 20 asesores y una de ellas es la hija de Adolfo Rodríguez Saá

Otro antecedente muy recordado es el de Ramón Puerta, quien ejerció la presidencia entre el 21 y el 23 de diciembre de 2001, tras la renuncia del presidente Fernando de la Rúa en medio de una crisis institucional sin precedentes. Puerta, entonces senador por Misiones, asumió la conducción del Poder Ejecutivo por Ley de Acefalía únicamente para convocar de urgencia a la Asamblea Legislativa. Su sucesor inmediato fue Adolfo Rodríguez Saá, elegido por el Congreso para ocupar la presidencia de manera transitoria. Unos días después, el 30 de diciembre, Rodríguez Saá renunció, y Puerta, ante la obligación de volver a asumir la presidencia, dejó el puesto de presidente del Senado. La presidencia provisoria quedó en manos del presidente de la Cámara de Diputados, cuarto en la línea sucesoria, en lo que se conoció como la "semana de los cinco presidentes".

Cómo será la agenda de Milei y Villarruel en Europa

En su visita a París, el presidente Javier Milei desplegará una agenda concentrada en la atracción de inversiones extranjeras y la promoción de negocios. El evento Argentina Week, organizado por la Embajada argentina en Francia, incluirá exposiciones sobre energía, minería, salud, macroeconomía, tecnología e inteligencia artificial. El jefe de Estado viajará acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a por lo menos doce gobernadores provinciales y un numeroso grupo de empresarios.

El punto político más destacado de la gira tendrá lugar el jueves 1 de octubre, cuando Milei asista al Palacio del Elíseo para mantener una reunión bilateral privada con el presidente francés, Emmanuel Macron. Además, se prevé un discurso del mandatario argentino en la sede de la OCDE y una distinción por parte del Paris Economic Forum.

Por su parte, Victoria Villarruel centrará su actividad en la diplomacia parlamentaria en Madrid, donde asistirá al encuentro que reúne a los presidentes de las cámaras legislativas de la región iberoamericana. El foro, que será inaugurado formalmente por el rey Felipe VI de España, abordará los desafíos globales en torno al impacto de la inteligencia artificial en la democracia, la desinformación y las cadenas de valor en la producción de materias primas. La vicepresidenta ya había asistido a la reunión preparatoria de este mismo foro en la capital española en diciembre de 2025.

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