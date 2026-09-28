Claudio Loser le pide a Milei que baje las tasas de interés y deje subir el dolar para salir de la recesión

Claudio Loser, economista y exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), analizó en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190) el escenario económico argentino y planteó que el Gobierno debería modificar algunos aspectos de su política económica para enfrentar la recesión. En particular, sostuvo que una baja de las tasas de interés podría contribuir a reactivar la actividad y permitir que el dólar adopte una posición más realista.

Durante la entrevista con Jorge Fontevecchia, Loser también se refirió al aumento del riesgo país, la pérdida de competitividad de algunos sectores de la economía y el margen que tendría el Gobierno para incrementar el gasto público frente a los niveles de pobreza. Además, analizó la situación de la economía de Estados Unidos y el impacto que las tasas de interés, el precio de los combustibles y el escenario internacional podrían tener sobre las elecciones de noviembre.

Claudio Loser es un reconocido economista, graduado de la Universidad Nacional de Cuyo, que cuenta con un doctorado en la Universidad de Chicago. Desarrolló gran parte de su carrera profesional dentro del Fondo Monetario Internacional, liderando las negociaciones y el monitoreo de las economías latinoamericanas durante casi una década, incluyendo la dirección del Departamento del Hemisferio Occidental. Es el director, fundador y presidente ejecutivo de Centennial Latin America, una consultora desde la cual analiza la política económica internacional y regional.

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Buenos días, Claudio. Gusto escucharlo. Usted dijo abiertamente que la política económica debería aflojar las tasas de interés y permitir cierta depreciación del tipo de cambio. Sabemos su, podríamos decir, característica económica de ser una persona responsable, ortodoxa, seria. Aun así, se enfrenta a un gobierno que lo ve excesivamente prudente. Cuéntenos su visión de cuáles serían las modificaciones que tiene que hacer el Gobierno y, a su juicio, por qué cree usted que no las hace.

Bueno, fundamentalmente, en estas cosas siempre hay una cuestión de arte más que de ciencia, pero yo creo que, con la buena obsesión, si uno puede decir esto, de bajar la inflación, están empezando a jugar con el tipo de cambio, o están jugando con el tipo de cambio, entre comillas, para que no acelere la inflación. Yo creo que con la política fiscal estas cosas se van a solucionar. Puede haber un poquito más de inflación, pero la Argentina está perdiendo competitividad. O sea, no en minería, no en gas y petróleo, en agricultura estamos bien. Industria, algunas tienen que desaparecer, lamentablemente. Pero, por otro lado, tiene que haber alguna protección, digamos, una protección o mejor capacidad competitiva en alguna parte de la industria, que es la que genera más empleo. Ahora, la tasa de interés es la herramienta que usa el Gobierno, fundamentalmente, para mantener, digamos, el dólar atrasado. Yo creo que una baja, aunque sea pequeña, en la tasa de interés, va a permitir, por un lado, mejorar la situación de los deudores, aumentar un poco la actividad económica y hacer que el dólar, digamos, tome una posición más realista. No sé si eso responde a la pregunta suya.

Sí, responde perfectamente a lo que usted cree. Mi pregunta es, no solamente usted, y decía un economista con una trayectoria ampliamente responsable, muchos otros economistas, incluso hasta más ortodoxos, le reclaman al Gobierno, no sé si llamarlo heterodoxia o un poquito de intervencionismo, y cuando normalmente los gobiernos abusan de lo contrario, en este caso, el Gobierno hace oídos sordos.

En este momento, o sea, me cuesta decirlo, porque va contra mi religión ortodoxa, pero tienen que darle quizá un poquito más en la parte de gasto público. Por otro lado, creo que tienen margen, en términos del resultado fiscal. Evidentemente, hay un problema muy serio de pobreza, pobreza extrema, que es un poco la más parecida a la del Banco Mundial. Las cosas no han cambiado tanto, pero evidentemente tendrían que trabajar en eso y quizá, en términos de la liberalización, hacer una trayectoria un poco más pausada. Pero me cuesta decirlo, creo que hay alguna de esas cosas que van a tener que hacer.

Claudio, el riesgo país aumentó en 60 días 200 puntos básicos, 50%. ¿Qué significa, síntoma de qué es, a su juicio, un aumento del 50% del riesgo país en dos meses?

Bueno, ¿qué significa, síntoma de qué es, a su juicio, un aumento del 50% del riesgo país en dos meses? Bueno, el aumento de 200 puntos, que son 2% en la tasa de interés, efectivamente, es un mal signo, pero no es todo atribuible a la Argentina. Estamos en una situación donde los bancos centrales principales están subiendo la tasa de interés, claro, 0,25, 0,50, donde hay miedo en general a una recesión y donde países fronterizos, digamos, llamémoslo la Argentina, sufren, no es el único. Por otro lado, está este miedo de que, con la caída en el ritmo de actividad económica, las posibilidades de que Milei triunfe el año que viene y que pueda mantener la política económica, se reducen. Eso es mi interpretación.

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A usted fíjese, Claudio, que cuando uno ve el EMBI de toda América Latina, en el mismo período pasó de 172 a 171. Brasil, Chile, Perú, bajaron su riesgo país mientras la tasa de interés subió. O sea, pareciera ser que el elemento externo no es el determinante en el caso de Argentina, ¿no?

Yo diría... Argentina es un país más riesgoso y por ese lado se da. Pero usted está bien en corregirme. O sea, eso quizá tenga menos importancia. Debo corregirme y la parte interna, con el hecho de que hay una recesión, del hecho de que hay temas acerca de la morosidad de las deudas, de las deudas internas, hace que estén nerviosos en el mercado internacional.

No, quizás usted tenga razón y yo deba corregirme, Claudio. Probablemente sea un error colocar a la Argentina con Perú, con Brasil, con Chile y debamos colocar con los países de alto riesgo, porque probablemente todos estos, si bien son vecinos geográficos de la Argentina, no son vecinos de riesgo. Entonces, a lo mejor habría que compararlo con otros países. Entonces, ¿cuáles le parece a usted que serían países comparables, fronterizos por su historia crediticia, para poder hacer esa cuenta? Que ahora no la hice, pero la buscaría si usted me indica.

Bueno, yo creo... Bueno, hay países como Bolivia, Colombia, hay que ver qué es lo que pasa. Algunos países centroamericanos, países endeudados del Asia, como Bangladesh. Como Pakistán, países como Egipto. Suena un poco... Alguna gente se enojaría de que yo diga esto, pero en términos de riesgo con lo que ha pasado en la Argentina, aunque está mejor, creo que está en esa familia.

Me parece muy bueno. Vamos a hacer esa búsqueda entonces y compartirlo con nuestra audiencia. En el caso de Colombia también había bajado, pero no miramos Bolivia. Y vamos a mirar el caso de países con un alto endeudamiento. Claudio...

Si yo salgo mal, usted me echa del trabajo.

No, sale perfecto. Cuéntenos de la economía norteamericana. ¿No suben la tasa de interés en contra de lo que el presidente Trump desea? Hay elecciones dentro muy prontito. El aumento del precio de la gasolina impacta sobre los bolsillos de los norteamericanos. El aumento de la tasa de interés también, porque la mayoría de la sociedad norteamericana vive a crédito. ¿Cómo está la economía norteamericana y cómo cree usted que eso va a repercutir en las elecciones de noviembre?

La economía norteamericana está frágil. El colchón que se habían armado los norteamericanos después o durante la pandemia se ha acabado. La inflación, por supuesto, en términos argentinos puede ser irrisoria, pero el... El impacto que tiene ir a una estación de servicio y cargar en un auto mediano, estoy hablando de mi caso, 70 dólares de nafta, que, o sea, para Argentina puede parecer normal, es impactante. Hay cosas en la parte de comida y eso, evidentemente, tiene muy mal a la gente, con el aumento de tasas de interés, esto le pega a la industria de la construcción, en el sentido de que es mucho más difícil conseguir hipotecas y es mucho menos rentable construir. Y todo eso está creando un ambiente bastante adverso al Gobierno de los Estados Unidos, aparte o en conjunto con elementos, digamos, de antipatía más generalizada a Trump y el hecho de que hay una guerra que ya lleva, creo, ocho o nueve meses con Irán, que se suponía que tenía que ser resuelta en unos días y que evidentemente está poniendo gran presión, digamos, presión de guerra, presión de precios de gasolina y presión de déficit fiscal, si lo pongo en el orden que corresponde.

Lo escucho y parece un predictor de que va a perder las elecciones no solamente en representantes, o sea, diputados, sino también en el Senado. Trump, ¿cuál es su pronóstico, Claudio?

Mi pronóstico es que va a perder la Cámara de Representantes, la equivalente a la Cámara de Diputados de Argentina. En el Senado es un poco más complicado, pero ahí hay... También tiene un gran riesgo que se den vuelta algunos estados, hay dos senadores por estado y que se den vuelta algunos y que puede llegar o a tener una mayoría mínima o perder la mayoría y, en ese caso, evidentemente Trump va a estar en una situación muy complicada. Por supuesto, o sea, yo no lo defiendo para nada. Él es un comerciante y un negociador, así que un negociador en la venta de alfombras, entonces va a tratar de encontrar algún tipo de equilibrio con un Congreso demócrata.

Claudio, como siempre, un gusto hablar con usted. Le mandamos un fuerte abrazo desde su querida Argentina y nos mantenemos en contacto como siempre.

Y usted me hace saber si yo perdí o yo gané en lo que hablamos del riesgo país.

Vamos, seguramente usted ganó, pero bueno, no news, good news. Si no lo avisamos, es que usted ganó. Quedamos así.

Muy bien, un abrazo.

Muchas gracias, un abrazo.



LMM