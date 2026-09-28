El Índice de Confianza en el Gobierno cayó 5,9% en septiembre y Milei se ubica en "zona de derrota"

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) cayó 5,9% y se ubicó en 1,94 puntos en septiembre de 2026. El dato es una mala noticia para la gestión de Javier Milei: el estudio de opinión pública elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) se toma como referencia de predicción electoral. En valores similares, tanto Mauricio Macri como el Frente de Todos perdieron la elección posterior.

El valor de 1,94 puntos es el menor de la gestión de La Libertad Avanza, cercano a los valores registrados en septiembre de 2025, cuando el oficialismo perdió las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. El valor representa además una caída de 21,5% en lo que va del año.

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