La Universidad Torcuato Di Tella difundió este lunes el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de agosto. La noticia fue tan sorpresiva como replicada en todos los medios. La gestión de Javier Milei repuntó un 6,4% en el octavo mes de 2026, aunque con una baja de 2,8% en relación al año anterior.

El ICG debe su popularidad al hecho de que funciona como un predictor confiable de la performance de los oficialismos en las distintas elecciones. El índice se elabora en una escala de 0 a 5 y su valor multiplicado por 20 suele correlacionar con los porcentajes de los partidos de gobierno en las elecciones. El 2,06 de la gestión libertaria equivaldría, en este cálculo informal, a 41,2%, cifra que algunas encuestas dan como cercana a los probables votos de La Libertad Avanza. Si las elecciones fueran hoy, claro.

El rebote del ICG de agosto llamó la atención porque fue un mes en el que se instaló el debate sobre la microeconomía del modelo libertario, sobre todo en torno al cierre de empresas, pérdida de ingresos y en particular la mora en los créditos. La figura del presidente quedó cuestionada también por sus escasas apariciones en público: en los pocos discursos que brindó en la última semana, se lo vio desencajado en sus insultos hacia periodistas y opositores.

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Desde el propio estudio de la UTDT aclararon que el dato de agosto puede no estar reflejando el estado real de la opinión pública. "Los mayores incrementos del mes se concentraron en los segmentos de 18 a 29 y 30 a 49 años, entre quienes poseen instrucción primaria o terciaria/universitaria y entre quienes indicaron que ellos o sus familias fueron víctimas de delito en los últimos 12 meses", precisaron en el informe.

Luego informaron que "varias de estas categorías habían presentado los mayores aumentos en junio y concentrado las mayores caídas en julio, lo que sugiere que estos altibajos podrían deberse al error muestral más que a cambios reales en los parámetros de interés". "Los restantes segmentos analizados presentan variaciones de menor magnitud, que incluyen disminuciones, aumentos leves y valores similares a los de julio", completaron

Además, agosto fue, junto a junio (+3,9%) los únicos meses en los que el ICG mostró un dato positivo en 2026. En los otros seis, el saldo fue de caída: enero (-2,8%), febrero (-0,6%), marzo (-3,5%), abril (- 12,1%), mayo (-1,6%) y julio (-6,5%). La baja acumulada en lo que va del año es de 16,5%.

La UTDT también compara en sus informes la evolución de su índice a lo largo de los mandatos presidenciales, lo que permite comparar con otras gestiones. Hoy, en el mes 32 de su gobierno, Milei está solo por debajo de Néstor Kirchner en el mismo período, y apenas por encima de Mauricio Macri. También supera los dos mandatos de Cristina Kirchner y saca amplia ventaja contra Alberto Fernández.

Lo interesante es ver la proyección de la línea hacia el mes 46, octubre del cuarto año, cuando deberían celebrarse las elecciones. Ahí tuvieron un alto valor, superior al 2,5, Cristina Kirchner en su primer mandato y Néstor Kirchner. La primera reeligió con el 54% de los votos y el segundo le cedió el lugar a su esposa, que superó el 45%, en ambos casos en primera vuelta.

Mauricio Macri estuvo más cerca de los 2 puntos de ICG, lo que correlaciona con el 40% que obtuvo en primera vuelta, donde Alberto Fernández llegó al 48% y ganó. El segundo mandato de Cristina estuvo por debajo de esa cifra: ella no pudo postularse a un tercer período y el candidato fue Daniel Scioli, que llegó al balotaje y lo perdió por menos de dos puntos. Alberto Fernández, claro, no pudo postularse y su lugar lo tomó Sergio Massa.

La duda es hacia dónde va la línea de Milei en los próximos 14 meses. Empezó por arriba de 2,5 puntos y la tendencia es descendiente hacia los 2 puntos, más allá del rebote del último mes. ¿Sube, se estanca o baja? Un rebote económico, sobre todo por el lado de los ingresos, es poco probable pero lo dejaría competitivo cerca del pelotón superior. Un declive peor de su gestión lo dejaría fuera de carrera o en situación de reemplazo, como Fernández.

¿Qué pasa si se estanca en los valores actuales? Es una incógnita abierta. El 40+1 de Macri fue una derrota ante un peronismo unificado, pero podría servir en un escenario de fragmentación opositora. Si la elección pasa a ser de tercios, o cuartos, o quintos, haya o no PASO, si se colaran suficientes outsiders para robarle votos al principal competidor, esos 40+1 permitirían evitar la segunda vuelta. ¿Será?