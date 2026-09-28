Exclusivo: la lista completa del patrimonio que declararon todos los diputados

En la Cámara de Diputados conviven millonarios y legisladores endeudados. PERFIL accedió a las declaraciones juradas presentadas por los diputados ante la Oficina Anticorrupción y elaboró un ranking de sus patrimonios. Máximo Kirchner y Cristian Ritondo encabezan el listado, con fortunas que superan los $10 mil millones. En el extremo opuesto aparecen siete legisladores que declararon patrimonio neto negativo, es decir, que sus deudas superan al valor de sus bienes. En este grupo aparece una de las dirigentes más conocidas de La Libertad Avanza: Lilia Lemoine.

El 31 de agosto venció el plazo para que los funcionarios alcanzados por la Ley de Ética Pública presenten sus declaraciones juradas correspondientes al período fiscal 2025. De los 257 diputados, 235 están al día con el trámite.

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Ante la consulta de PERFIL, hubo diputados que reconocieron el olvido. Sergio Capozzi, de Río Negro, por ejemplo, envió la copia que ya presentó ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En el sitio web de la Oficina Anticorrupción hay declaraciones no disponibles y documentos que figuran con todos los casilleros completados con $0.

En el ranking, por debajo de Kirchner y Ritondo, los diputados con patrimonios que superan los mil millones de pesos son Álvaro García (La Libertad Avanza), Fernando de Andreis (PRO), Martín Menem (La Libertad Avanza), Nicolás Massot (Encuentro Federal), Karen Reichardt (La Libertad Avanza), Ignacio García Aresca (Provincias Unidas), Álvaro González (PRO), Manuel Quintar (La Libertad Avanza), Jorge Antonio “Loma” Ávila (Provincias Unidas), Aníbal Tortoriello (La Libertad Avanza), Diego Giuliano (Unión por la Patria) y Alfredo González (La Libertad Avanza).

Sin embargo, no a todos les va igual. Entre los diputados que declararon más deudas que ingresos están los dirigentes de La Libertad Avanza Nicolás Emma, María Gabriela Flores, Lilia Lemoine y Soledad Mondaca; de Unión por la Patria, Jimena López y Natalia Zaracho; y de la Unión Cívica Radical, Pamela Verasay.

A continuación, PERFIL presenta en exclusiva la lista completa de todos los legisladores.

1. Kirchner, Máximo $10.986.945.025,86

2. Ritondo, Cristian $10.462.159.836,79

3. García, Álvaro $3.311.234.560,76

4. De Andreis, Fernando $2.844.972.892,43

5. Lousteau, Martín $2.736.094.298,89

6. Menem, Martín $2.563.875.248,31

7. Massot, Nicolás $2.490.758.047,99

8. Vázquez, Karina (Karen Reichardt) $2.023.405.535,25

9. García Aresca, Ignacio $1.503.255.329,99

10. González, Álvaro $1.488.997.177,73

11. Quintanar, Manuel $1.193.697.928,23

12. Ávila, Jorge Antonio $1.140.756.377,42

13. Tortoriello, Aníbal $1.093.438.304,45

14. Giuliano, Diego $1.075.923.328,15

15. González, Alfredo $1.004.577.301,13

16. De la Sota, Natalia $921.955.555,23

17. Guzmán, Jairo $913.425.000,00 (datos informados al inicio del período fiscal y no al cierre)

18. Picat, Luis $861.378.013,92

19. Fargosi, Alejandro $793.359.457,11

20. Manrique, Mario $766.974.458,15

21. Bornoroni, Gabriel $753.396.727,57

22. De Sensi, Florencia $749.184.123,68

23. Cisneros, Carlos $700.334.234,48

24. Galmarini, Sebastián $698.040.147,97

25. Yedlin, Pablo $662.413.733,79

26. Morchio, Francisco $661.146.133,42

27. Castagneto, Carlos $657.842.590,70

28. Finochiaro, Alejandro $635.491.350,69

29. Roberto, Santiago Luis $621.362.876,41

30. Holzman, Patricia $602.090.066,11

31. Michel, Guillermo $588.682.525,73

32. Todero, Pablo $573.293.052,44

33. Villaverde, Lorena $572.202.624,28

34. Schiaretti, Juan $545.031.752,26

35. Becerra, Mónica $520.963.146,23

36. Pichetto, Miguel Ángel $508.339.957,48

37. Tolosa Paz, Victoria $502.205.616,56

38. Chica, Jorge $501.795.822,81

39. Bordet, Gustavo $474.858.090,08

40. Matzkin, Martín $452.682.560,88

41. Roca, Gonzalo $451.705.650,16

42. Gutiérrez, Carlos $443.468.165,57

43. Vázquez, Patricia $441.937.640,24

44. Mayoraz, Nicolás $425.159.792,34

45. Hartfield, Diego $410.597.536,52

46. Torres, Alejandra $407.166.748,80

47. Trotta, Nicolás $406.161.322,21

48. Gutiérrez, Carlos Mario $369.938.204,47

49. Mukdise, Jorge $367.111.120,03

50. Aguero, Guillermo César $364.404.533,34

51. Moyano, Hugo Antonio $360.474.615,22

52. Rauschenberger, Ariel $360.445.460,20

53. Taiana, Jorge $356.070.905,73

54. Montenegro, Guillermo $355.079.969,31

55. Valdés, Eduardo $350.431.857,00

56. Sánchez, Wbra Javier $340.697.256,11

57. Treffinger, César $331.579.250,20

58. Ianni, Ana María $318.961.572,26

59. Rizzotti, Raúl $315.152.325,27

60. Rodríguez Machado, Laura $312.885.423,60

61. Andrade, Javier $312.386.430,69

62. Kismer, Raquel (Kelly Olmos) $312.214.803,28

63. Figliuolo, Sergio $308.681.574,36

64. Arabia, Damián $285.999.017,81

65. Diez, Romina $276.727.795,21

66. Marín, Varinia $276.276.553,13

67. Pelli, Federico $273.265.696,14

68. Noguera, Sebastián $264.515.529,72

69. Giudice, Silvana $261.639.165,71

70. García, Carlos Daniel $244.966.597,06

71. Correa Llano, Facundo $244.274.079,44

72. Gruber, Maura $242.800.000,00

73. Andreussi, Bárbara $235.469.406,80

74. Ajmechet, Sabrina $235.044.968,91

75. Basualdo Atilio $220.367.420,06

76. Urién, Hernán $217.434.678,89

77. Fernández Molero, Daiana $213.606.635,71

78. Riesco, Gastón $211.392.725,80

79. Carignano, Florencia $208.991.898,73

80. García, María Teresa $201.136.093,84

81. Fernández, Jorge $200.313.414,74

82. Propato, Agustina $197.503.705,36

83. Macyszyn, Lorena $196.253.438,78

84. Davies, Ricardo $192.065.805,47

85. Nieri, Lisandro $191.752.314,24

86. Mango, Marcelo $190.721.948,56

87. Scaglia, Gisela $189.055.462,53

88. Almena, Carlos $187.419.082,11

89. Gallardo, Virginia $186.854.666,77

90. Carrancio, Alejandro $184.050.932,80

91. Serquis, Adriana $181.043.083,71

92. Campitelli, Celia $175.778.089,46

93. Andino, Christian $172.916.605,64

94. Schneider, Darío $172.494.911,94

95. Longo, Johanna Sabrina $170.155.160,35

96. Pareja, Sebastián $167.166.755,76

97. Outes, Pablo $162.093.295,22

98. Castelnuovo, Giselle $160.438.914,04

99. Garrido, José Luis $158.731.384,47

100. Molinuevo, Soledad $157.603.364,84

101. Herrera, Ahuad $154.412.954,56

102. Cámpora, Lucía $150.453.717,66

103. Visconti, Gino $144.897.789,64

104. Brugge, Juan Fernando $143.953.523,51

105. Molina, Juan Carlos $143.901.760,56

106. Benegas Lynch, Alberto “Bertie” $142.775.459,28

107. Del Pla, Romina $140.400.844,61

108. Pagano, Marcela $136.976.915,00

109. Bonacci, Rocío $135.004.046,54

110. Fernández, Elia Marian $131.973.403,23

111. Salzmann, Marina $131.528.537,88

112. Monzón, Roxana $131.197.658,06

113. Palazzo, Sergio $130.805.116,51

114. Avico, Belén $129.995.486,41

115. Sand, Nancy $128.746.705,62

116. Zago, Oscar $128.501.848,40

117. Almirón, Lisandro $126.076.000,00

118. Cafiero, Santiago $123.209.382,18

119. Martínez, Álvaro $120.852.155,30

120. Pokoik, Lorena $118.769.090,44

121. Petrovich, Lorena $118.446.022,37

122. Chiconi, Abel $118.261.796,59

123. Volnovich, Luana $117.479.322,68

124. Leone, Andrés $114.935.000,00

125. Soldano, María Laura $111.132.502,62

126. Luque, Juan Pablo $110.787.342,32

127. Aveiro, Martín $106.623.723,89

128. Frade, Monica $102.639.870,71

129. Noblega, Sebastián $102.374.559,44

130. Bruno, Eliana $101.438.830,00

131. Basterra, Luis $94.971.585,47

132. Snopek, Guillermo $93.532.546,61

133. Biella, Bernardo $93.158.076,15

134. Gonzalez, Diógenes $92.954.809,85

135. Farías, Pablo $90.878.017,03

136. Medina, Gladys $89.149.500,01

137. Pedrali, Graciela $87.663.184,31

138. Hagman, Itaí $87.515.731,77

139. Rossi, Agustín $85.730.267,58

140. Strada, Julia $84.883.068,67

141. González, Estevarena María $83.326.177,47

142. Pellegrini, Agustín $82.159.946,37

143. Torres, Rubén Darío $80.443.857,79

144. Montenegro, Juan Pablo $79.291.362,00

145. Petri, Luis $76.203.535,23

146. Leiva, Aldo $75.643.838,15

147. Vega, Yolanda $75.462.559,17

148. Bongiovanni, Alejandro $75.333.910,61

149. Ansaloni, Pablo $75.281.782,22

150. Razzini, Verónica $75.082.936,34

151. Basualdo, Carolina $72.839.097,07

152. Hadad, Raúl $72.186.299,20

153. López, Pasquali Cecilia $71.911.012,14

154. Vera, Andrea $70.550.973,26

155. Muñoz, Gabriela Alejandra $67.352.834,00

156. Llanos, Mercedes $65.898.676,14

157. Ávila, Fernanda $63.619.108,93

158. Martínez, Germán $63.274.499,15

159. Palladino, Claudia $61.245.741,40

160. Campero, Mariano $60.071.860,35

161. Niveyro, Miriam $58.984.856,00

162. Ardohain, Martín $58.464.767,09

163. Moreau, Cecilia $56.810.720,55

164. Benedict, Beltran $55.318.547,00

165. Picón Martínez, Nancy $54.830.625,00

166. De la Rosa, María Graciela $53.622.277,28

167. González, Gerardo Gustavo $53.264.654,69

168. Pietragalla, Horacio $50.774.363,74

169. Fernán, Abelardo $50.735.210,21

170. Aguirre, Hilda $47.276.082,29

171. Velázquez, María Elena $46.966.817,00

172. Alí, Ernesto $46.714.774,66

173. Tournier, José $46.664.196,72

174. Potenza, Luciana $43.976.025,66

175. Marino, Juan $43.816.342,62

176. Tomassoni, Yamile $40.000.000,00

177. Fregonese, Alicia $39.904.060,75

178. Díaz, Fernanda $39.472.795,22

179. Maureira, Karina $38.729.001,33

180. Zapata, Carlos Raúl $38.718.094,94

181. Ruiz, Yamila $38.383.800,00

182. Laumen, Andrés $36.881.553,64

183. Siley, Vanesa $36.845.287,25

184. Borgatta, Alejandrina $36.614.175,00

185. Frias, Maira $35.776.384,02

186. Yaski, Hugo $35.747.249,04

187. Pauli, Santiago $33.620.244,09

188. Jaime, Quiroga Carlos $33.359.702,13

189. Estévez, Gabriela $32.738.314,42

190. Tepp, Caren $30.631.767,64

191. Vancsik, Daniel $29.356.754,00

192. Santurio, Santiago $28.403.533,57

193. Brizuela, Adrián $27.914.502,33

194. Bianchetti, Emmanuel $27.417.868,28

195. Goitia, Rosario $25.867.533,66

196. Humenuk, Gladys $25.728.773,07

197. Metral, Asensio María $24.766.051,86

198. Peluc, José $24.000.702,50

199. Lluch, Enrique $23.786.080,06

200. Paulón, Esteban $23.354.354,01

201. Selva, Sabrina $22.436.183,68

202. Juliano, Pablo $19.082.872,28

203. Patino, Brizuela Marcos $18.303.000,00

204. Freites, Andrea $18.248.885,12

205. Santillán, Juliana $17.725.700,00

206. Yeza, Martín $17.611.898,69

207. Grabois, Juan $16.937.425,84

208. Huesen, Gerardo $16.852.348,96

209. Molle, Matías $16.582.321,80

210. Banfi, Karina $15.976.300,74

211. Giordano, Juan Pablo $14.786.164,05

212. Giampieri, Antonela $12.245.740,09

213. Campo, Julieta $11.431.950,67

214. Zulli, Christian $11.400.000,00

215. Ferraro, Maiximilia0no $10.377.401,24

216. Bregman, Myriam $9.603.451,36

217. Del Caño, Nicolás $8.330.616,01

218. José, Glinski $7.869.245,44

219. Zigaran, María Inés $7.167.304,39

220. Parola, María Graciela $5.777.259,62

221. Ferreyra, Alida $4.565.698,63

222. Miño, Fernanda $4.500.000,00

223. Rodríguez, Miguel $3.866.487,35

224. Marclay, Laura $3.205.620,00

225. Osuna, Blanca Inés $2.862.680,36

226. Ravera, Valentina $2.538.752,58

227. Arrúa, Alberto $1.959.513,92

228. Ojeda, Joaquín $730.112,22

229. Emma, Nicolás -$1.779.983,08

230. Flores, María Gabriela -$8.706.375,17

231. Lemoine, Lilia -$197.629,00

232. López, Jimena -$103.606.698,92

233. Mondaca, Soledad -$29.992.246,20

234. Verasay, Pamela -$4.410.994,58

235. Zaracho, Natalia -$285.027,54

236. Álavarez, Claudio $0,00

237. Araujo Hernández, Jorge $0,00

238. Arrieta, Lourdes $0,00

239. Barbur, Marcelo $0,00

240. Dolce, Sergio $0,00

241. Emir, Felix $0,00

242. Lanesan, Sancho Moira $0,00

243. Monguillot, Fernando $0,00

244. Tita, Paulo $0,00

245. Moreno Ovalle, Julio NO DISPONIBLE

246. Capozzi, Sergio NO DISPONIBLE ($125.525.298,40 en la declaración presentada ante ARCA)

247. Casas, Sergio Guillermo NO DISPONIBLE

248. Cipolini, Gerardo NO DISPONIBLE

249. Coletta, Mariela NO DISPONIBLE

250. Falcone, Eduardo NO DISPONIBLE

251. Gómez, José NO DISPONIBLE

252. Ibañez, María Cecilia NO DISPONIBLE

253. Neder, Estela Mary NO DISPONIBLE

254. Nuñez, José NO DISPONIBLE

255. Penacca, Paula NO DISPONIBLE

256. Ponce, María Celeste NO DISPONIBLE

257. Tailhade, Rodolfo NO DISPONIBLE