El Gobierno extendió la concesión de Aeropuertos Argentina: todos los detalles del nuevo acuerdo

El Gobierno nacional llegó a un acuerdo con Aeropuertos Argentina para prolongar hasta 2049 (con posibilidad de prorrogarla por 7 años adicionales) la concesión de 35 aeropuertos nacionales.

Esta empresa administra terminales estratégicas como Aeroparque, Ezeiza y Córdoba, concentrando, aproximadamente, el 90% del tráfico aéreo nacional. En su red aeroportuaria, que da trabajo a más de 2000 personas, transitan por año unos 43 millones de pasajeros.

Eduardo Eurnekian

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), como parte de este acuerdo, Aeropuertos Argentina, una compañía controlada por el Grupo Corporación América, del empresario Eduardo Eurnekian, tendrá que realizar inversiones adicionales por 600 millones de dólares, que se sumarán a los 606 millones de dólares ejecutados entre los años 2021 y 2026 para la modernización de la infraestructura aeroportuaria.

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Además, la compañía deberá desembolsar 600 millones de dólares adicionales antes del 31 de diciembre de 2031 para seguir mejorando las instalaciones aeroportuarias. Estos fondos deberán ser acreditados el año que viene y el 75% de las obras previstas deberán estar terminadas antes de finalizar ese período.

Según NA, La nueva inversión comprometida será pagada directamente por la empresa, pero el acuerdo no incluiría un listado detallado de proyectos, aunque diferentes fuentes del sector indican que una de las iniciativas con más posibilidades de concretarse es la construcción de una nueva terminal internacional de arribos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Aeropuerto de Ezeiza

Cuando comenzó la renegociación del contrato con Aeropuertos Argentina

La renegociación de esta concesión comenzó en 2020, durante la presidencia Alberto Fernández. En ese momento, se pactó una extensión por 10 años, a cambio de una inversión de 606 millones de dólares por parte de Aeropuertos Argentina 2000.

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), ese compromiso de inversión habría quedado casi completado este año a través de las obras realizadas en Ezeiza, Aeroparque y diferentes aeropuertos del interior, por ejemplo, Formosa y Tucumán.

Las nuevas negociaciones arrancaron con la llegada de Javier Milei a la Presidencia.

HM/DCQ