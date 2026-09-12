Aumentan las estafas a viajeros: qué hay que tener en cuenta para evitar ser engañado

Las vacaciones y los viajes de negocios enfrentan una amenaza en constante expansión. La Comisión Federal de Comercio (FTC) de los Estados Unidos advirtió sobre un incremento sostenido de engaños digitales enfocados en el turismo.

Según la FTC, solo durante 2025 los consumidores reportaron pérdidas por USD 3.500 millones por suplantación de identidad. Este indicador concentró casi uno de cada tres reportes de fraude a nivel global.

El fenómeno responde a una sofisticación inédita en la ingeniería social. De acuerdo con datos de Norton, los atacantes aprovechan que la persona aguarda confirmaciones legítimas de vuelos o alojamientos para interceder con notificaciones falsas.

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Los contactos se concretan mediante correos electrónicos, mensajes de texto, redes sociales y anuncios patrocinados en buscadores.

Frente a esta coyuntura, la prevención ya no depende del sentido común. La combinación de ataques digitales avanzados con los históricos timos de calle obliga a adoptar verificaciones directas antes de realizar pagos.

Secuestro de reservas

Una de las modalidades con mayor crecimiento es el secuestro de reservas. Los ciberdelincuentes se hacen pasar por la administración del hotel contratado para exigir pagos en forma urgente.

A través de ataques de phishing al personal hotelero o vulneraciones en sistemas de terceros, obtienen datos reales como la fecha de llegada y el monto abonado. Con esa información precisa, envían un mensaje advirtiendo sobre un supuesto problema en el cobro. Entonces presionan a la víctima para que ingrese a un enlace externo e introduzca sus datos bancarios.

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Ante esta situación, la FTC enfatiza que nunca se debe responder a través del link enviado. Corresponde buscar de forma independiente el contacto del hotel e ingresar a su portal oficial.

Los ciberdelincuentes se hacen pasar por la administración del hotel contratado para exigir dinero de forma urgente.

Notificaciones falsas de cancelaciones de vuelo

Las alertas engañosas sobre cambios en el itinerario aéreo buscan sacar partido del apuro. Los estafadores envían avisos sobre cancelaciones imprevistas y ofrecen reprogramaciones mediante un pago adicional.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos recuerda que las aerolíneas deben actualizar el estado de sus vuelos en canales oficiales dentro de los 30 minutos de detectarse una alteración.

Si la empresa cancela el servicio, el usuario tiene derecho a un reembolso total si decide no aceptar la alternativa ofrecida. Conviene revisar siempre el pasaje desde la aplicación nativa o web oficial.

Por otra parte, los analistas recomiendan no publicar fotos de las tarjetas de embarque en redes sociales. Los códigos de barras y códigos QR almacenan información sensible del pasajero.

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Clonación de sitios web y falsos números telefónicos

La aparición de portales apócrifos posicionados en motores de búsqueda representa otro riesgo frecuente. Los delincuentes pagan publicidad para colocar sus propios números de atención junto a marcas reconocidas.

La aparición de portales apócrifos posicionados en motores de búsqueda representa otro riesgo frecuente.

En julio, la Fiscalía de la Ciudad de San Francisco demandó a dos administradores de páginas que aparentaban ser portales auténticos de hoteles para cobrar tarifas superiores e intermediar sin autorización. La FTC advierte que es indispensable revisar el dominio web antes de efectuar un pago y desconfiar de los resultados patrocinados.

Manipulación de códigos QR

El uso masivo de códigos QR en parquímetros y locales gastronómicos facilitó la aparición del denominado qishing. Consiste en pegar un adhesivo con un código adulterado sobre la gráfica original.

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Al escanear la imagen, la víctima es redirigida a un sitio fraudulento que captura credenciales de pago. Las autoridades sugieren verificar la URL desplegada en la pantalla antes de confirmar la transacción y comprobar que el código no esté superpuesto.

Redes Wi-Fi públicas en aeropuertos y hoteles

Conectarse a puntos inalámbricos gratuitos en terminales de transporte puede exponer la información del dispositivo a interceptaciones de terceros. La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) señala que los delincuentes suelen crear conexiones abiertas con nombres similares a los de la red pública para capturar contraseñas.

El organismo aconseja evitar operaciones financieras en redes abiertas y utilizar únicamente conexiones protegidas por HTTPS o los datos móviles del teléfono.

Conectarse a puntos inalámbricos gratuitos en terminales de transporte puede exponer la información del dispositivo a interceptaciones de terceros.

Trampas urbanas y timos tradicionales

En el plano presencial, los viajes también exigen precaución frente a viejas modalidades de engaño callejero. Algunos taxistas informales argumentan fallas en el taxímetro o realizan desvíos deliberados para encarecer la tarifa. A esto se suma la entrega de billetes falsos o fuera de circulación al dar el vuelto.

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En comercios y restaurantes es habitual la omisión de la factura para alterar montos. Asimismo, se registran distracciones por parte de falsos transeúntes que se ofrecen a tomar fotos para apoderarse de los teléfonos.

Claves para prevenir estafas al planificar un viaje

Para mitigar los riesgos de fraude digital y presencial durante las vacaciones, los organismos de ciberseguridad y protección al consumidor aconsejan aplicar protocolos rigurosos de verificación desde la instancia de planificación.

La primera recomendación es ingresar siempre desde el navegador a la web oficial de la aerolínea o del hotel contratado, evitando acceder mediante enlaces recibidos por correo electrónico o mensajería instantánea.

Los organismos de ciberseguridad y protección al consumidor aconsejan aplicar protocolos rigurosos de verificación desde la instancia de planificación.

Ante cualquier alerta imprevista sobre un fallo en la tarjeta o la cancelación de un viaje, resulta indispensable mantener la calma y llamar a la línea oficial de la empresa en lugar de interactuar con el mensaje de urgencia.

En lo que respecta a operaciones presenciales, se debe comprobar la URL desplegada en el teléfono antes de pagar mediante un código QR y rechazar cualquier gráfica que parezca superpuesta o pegada sobre la original.

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Asimismo, es imprescindible proteger la conexión digital evitando realizar transacciones bancarias o compras con tarjeta en redes Wi-Fi abiertas dentro de aeropuertos, cafés o alojamientos.

Por último, los especialistas remarcan la importancia de guardar todos los comprobantes, correos de confirmación e itinerarios, insumos fundamentales para presentar reclamos formales ante plataformas o agencias de control.

JSM