Alumno tenía 3000 fotos no consentidas de sus compañeras

Un grave caso de vulneración de la intimidad conmociona a la comunidad educativa del Colegio Informático de la ciudad de Corrientes. Un estudiante de 14 años almacenó durante al menos dos años un archivo con más de 3000 fotografías sin consentimiento de alumnas de primer, segundo y tercer año del nivel secundario.

Los padres de las jóvenes afectadas denunciaron falta de contención por parte de las autoridades escolares y exigieron sanciones.

El hallazgo se produjo de forma casual durante un evento festivo de fin de semana, cuando un grupo de compañeros accedió al teléfono celular del alumno y detectó una carpeta oculta sin clave de seguridad. Al advertir el volumen y el contenido del material, los estudiantes filmaron con otro dispositivo la pantalla del teléfono para documentar el archivo almacenado y dar aviso a sus familias.

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Modus operandi. Según el testimonio de tutores de las damnificadas, el joven combinaba distintos mecanismos para acopiar el material. Realizaba capturas de pantalla de perfiles de Instagram, tomaba fotos por la espalda a sus compañeras sin que lo notaran en reuniones y, en determinados casos, aprovechaba el conocimiento de las claves de bloqueo de los celulares de sus pares para transferirse imágenes personales a su propio dispositivo.

Ante versiones que sugerían la manipulación de imágenes mediante herramientas informáticas, los familiares descartaron el uso de tecnología digital alterada.

“Yo sí vi las fotos desde el video que me mostró mi hija, las fotos que vi eran reales. Está circulando información de que las editó con inteligencia artificial, pero yo no las vi editadas”, sostuvo Martín, padre de una de las alumnas afectadas, a radio Sudamericana.

Reclamos. Tras la revelación, las estudiantes expusieron la situación ante las autoridades del Colegio Informático, quienes en una primera instancia argumentaron la necesidad de contar con pruebas formales para iniciar actuaciones administrativas. La indignación de los tutores se incrementó al constatar que el alumno implicado continuó asistiendo con normalidad a las clases y mantuvo contacto con las víctimas dentro de la institución.

Frente al malestar generalizado y la exigencia de respuestas concretas sobre los protocolos de protección a las menores, la conducción del establecimiento educativo convocó a una reunión formal para este lunes. Del encuentro participarán los directivos, los padres de las alumnas damnificadas y tutores del curso para determinar el curso administrativo y disciplinario que se aplicará.