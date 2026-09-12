La escuela de tango del Cetba celebra 35 años formando artistas con un récord de 600 alumnos

Todavía con la efervescencia de una vibrante edición del Festival y Mundial de Tango BA, donde las salas y los escenarios de la Ciudad se colmaron de apasionados del género y los flamantes campeones celebraron sus consagratorios títulos, el movimiento tanguero, lejos de tomarse un descanso, continuó latiendo a pleno rendimiento en un espacio neurálgico. En las aulas del Centro Educativo de Tango de Buenos Aires (Cetba), la actividad no se detiene y la disciplina se sigue enseñando con la misma ebullición y rigurosidad técnica que lo caracteriza desde su fundación, reafirmando su condición de polo cultural único en la Ciudad y en el mundo.

Al compás: Ensayo de la orquesta del Cetba Horacio Ferrer.

Ubicado en el histórico barrio porteño de Balvanera –aquel territorio de guapos y compadritos que inmortalizara Jorge Luis Borges en sus emblemáticos versos de “Jacinto Chiclana”–, el Cetba reúne hoy a un alumnado de más de 600 futuros instructores de tango. El establecimiento funciona como un pilar fundamental dentro del sistema de Educación No Formal, bajo la coordinación de Fernando Marcone, y depende de la Agencia de Habilidades para el Futuro, conducida por Gustavo Álvarez. Se trata de un proyecto estatal que no tiene precedentes ni equivalentes a nivel global, donde se abordan la teoría, la historia y la práctica del tango en absolutamente todas sus variables interpretativas.

Durante la reciente edición del Mundial y Festival, el centro tuvo una participación protagónica desplegando un amplio abanico de actividades que incluyeron clases abiertas, milongas participativas y la destacada presentación del Ensamble Musical del Centro. El cierre de aquella jornada ofreció un despliegue artístico de alto nivel al reunir en un mismo escenario a la ya tradicional “Típica del Cetba”, la flamante Orquesta Escuela Horacio Ferrer y el Ballet Escuela del Instructorado, esta última formación conducida bajo la dirección de los profesores Fransley Padilha y Laura Murphy.

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Show. Nicolás y Nahir "hicieron delirar" al Grn Rex en el Mundial y Festival de Tang BA.

El presente de la institución está marcado por un profundo clima de celebración institucional. Al cumplirse 35 años de su creación, la dirección de la formación profesional de Artes Tanguísticas, a cargo del historiador e investigador Gabriel Soria, y el Instructorado de Tango Danza, dirigido por el maestro Juan Güerri junto a la coordinación de Pablo Poliakoff, sostienen un trabajo mancomunado. Ambos espacios mantienen intacta la mirada académica, vanguardista y popular con la que Gloria y Rodolfo Dinzel concibieron los cimientos pedagógicos de la casa en sus inicios.

La propuesta formativa combina de manera permanente la tradición de las pistas con la excelencia de los grandes referentes de la cultura nacional. Respecto a esta particularidad académica que diferencia a la institución de cualquier otra academia privada, el director Juan Güerri destacó el nivel de los intercambios que se generan en el ámbito cotidiano de sus salones: “En un año de festejos, nos visitaron las mejores parejas de Tango Danza y grandes músicos como Daniel Binelli, Franco Luciani, Hugo Mastrolorenzo, Natacha Poberaj, la orquesta El Arranque, entre otros. La conjunción de Artes Tanguísticas y Danza nos hace únicos y completos en el tipo”.

En paralelo al dictado de sus carreras regulares, la institución continúa ampliando sus fronteras de articulación territorial e institucional con el lanzamiento de nuevos proyectos artísticos.

Juan Güerri dirige el Cetba, que realizó su presentación en el festival y Mundial de Tango.

En este sentido, uno de los hitos más recientes es la creación de la Orquesta Escuela Horacio Ferrer, llevada adelante en una estratégica alianza con la Academia Nacional del Tango, además de la conformación de una nueva compañía dedicada a los bailarines maduros.

Orgulloso por los objetivos alcanzados en este aniversario, Güerri ponderó el valor simbólico y pedagógico de estas nuevas apuestas de desarrollo: “La orquesta es un sueño hecho realidad y sumarle el Ballet Senior (para mayores de 45 años) marca un camino de crecimiento ilimitado. Esta compañía, que dirijo junto a Natalia Fossati, cuida la historia del tango social para proyectarla en un discurso escénico que dé valor a los grandes bailarines de las milongas argentinas”.

De este modo, entrelazando la transmisión oral de la milonga tradicional con la formalización de saberes teóricos, el Cetba revalida su vigencia como la gran usina generadora de nuevos profesionales de la cultura porteña, proyectando el legado del tango hacia las futuras generaciones.

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Aquí están, estos son los campeones del Mundial de Tango

En un teatro Gran Rex colmado y a sala llena, el Tango BA Festival y Mundial 2026 consagró a Nicolás Schell y Nair Schinca, representantes de la localidad bonaerense de Merlo, como los nuevos campeones mundiales en la categoría Tango Escenario. La definición completó el cuadro de ganadores del certamen, que en la jornada previa ya había coronado a la dupla cordobesa integrada por Lucas Gauto y Naima Gerasopoulou en Tango de Pista, y al binomio porteño de Adrián Romero y Marcela Pilatti en la categoría Tango Senior.

Clase y milonga abierta.

El podio de la categoría Escenario se completó con el segundo puesto para Diego Ortega y Aldana Silveyra, mientras que la pareja de Facundo Cabral y Mara Navarro obtuvo el tercer lugar.

En tanto, en la competencia de Pista, la segunda posición quedó en manos de Rodrigo Nicolás Palacios e Indira Hiayes, seguidos en el tercer escalón por la dupla de London y Sol.

Más allá del ámbito estrictamente competitivo, ambas veladas contaron con un nutrido marco de espectáculos en vivo. La gala final de Tango Escenario incluyó la actuación especial de Raúl Lavié acompañado por su Quinteto, además del cuadro “Ellas son tango”, una propuesta liderada por Andrea Ghidone que rinde tributo a las figuras femeninas fundamentales en la historia del género. Por su parte, la noche de Tango de Pista contó con el concierto de Milagros Amud junto a su trío y un emotivo homenaje a María Nieves, dirigido por Silvia Toscano, donde cinco parejas recrearon en escena la emblemática coreografía que la legendaria bailarina presentó originalmente en el Luna Park durante las finales de 2010 y 2012.

Las instancias decisivas contaron con un amplio seguimiento de público, tanto de manera presencial como mediante la transmisión en vivo por plataformas digitales. “Hoy cerramos el Mundial de tango en la capital mundial del tango. Es un patrimonio enorme de Buenos Aires, de su cultura, que impulsa su desarrollo turístico y económico, y como una ciudad de referencia que sigue transformándose gracias al talento de su gente. Este patrimonio es de la humanidad y es un orgullo cuidarlo y que siga creciendo”, dijo Jorge Macri.