Nuevas estafas virtuales con la tarjeta SUBE: cómo evitar caer en el engaño

Los usuarios del transporte público en la Argentina se encuentran en alerta tras la aparición de una nueva modalidad de ingeniería social de estafa virtual. Los autores del fraude cibernético utilizan la imagen institucional del sistema SUBE para robar datos personales, credenciales bancarias y dinero a través de falsos reclamos y alertas operativas.

El mecanismo de estafa comienza con un mensaje directo, vía SMS, correo electrónico o WhatsApp, que busca generar urgencia y preocupación inmediata en la víctima. Entre los motivos falsos más recurrentes se encuentran: supuesto bloqueo o baja de tarjeta por inactividad, errores en la acreditación de saldo y pérdida inminente de la Tarifa Social (ANSES).

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Los mensajes sospechosos son aquellos que anuncian un bloqueo o exigen realizar una operación de forma urgente. Desde el sitio oficial del Sistema de Boleto Único Electrónico (SUBE) recomiendan verificar que el sitio comience con el dominio estatal.

Antes de hacer clic en cualquier enlace, verificá que el sitio web comience con el dominio estatal oficial (.gob.ar). Desconfiá de enlaces acortados o de sitios que imiten la estética pero tengan direcciones web extrañas.

Cuáles son los canales oficiales de SUBE

- Portal web oficial: www.argentina.gob.ar/sube.

- Aplicaciones móviles habilitadas: App SUBE oficial (disponible para sistemas operativos Android e iOS).

- Atención telefónica gratuita: Centro de Atención Telefónica 0800-777-SUBE (7823).

- Redes sociales verificadas (con tilde azul):

- Instagram: @TarjetaSUBE

- Facebook: TarjetaSUBE

- X (Twitter): @TarjetaSUBE

Atención presencial: Centros de Atención SUBE y Unidades de Gestión SUBE (UGS) ubicados en estaciones y dependencias municipales habilitadas

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Las estafas virtuales suelen incluir un enlace hacia un sitio web clonado. Allí se solicita ingresar el número de tarjeta SUBE, DNI, datos bancarios o realizar una transferencia a una billetera virtual falsa para recuperar el servicio. Al concretar el pago o entregar las credenciales, el usuario pierde el dinero y compromete la seguridad de sus cuentas.

Ninguna baja de beneficio ni bloqueo operativo requiere transferencias bancarias inmediatas a cuentas de terceros o particulares.

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Además, aclararon que si una persona realiza una consulta por redes sociales, la respuesta llegará inicialmente en esa misma publicación o comentario. Solo después podrían solicitar continuar la conversación por mensaje privado.

También indicaron que los correos electrónicos de SUBE se reciben cuando el propio usuario inició previamente una gestión, consulta o reclamo mediante los canales oficiales.

PM/ff