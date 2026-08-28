Saldo negativo SUBE: el monto en septiembre 2026 para colectivos, trenes y subtes

El saldo negativo SUBE constituye un recurso clave para millones de personas que viajan diariamente por el AMBA. En el inicio de septiembre de 2026, la Secretaría de Transporte de la Nación estableció los valores oficiales vigentes que rigen para el denominado descubierto para la tarjeta utilizada para viajar en colectivo, trenes y subtes. El importe no es homogéneo para todas las modalidades, ya que se encuentra estructurado en función de las tarifas mínimas.

El límite de carga máximo que puede acumular la tarjeta SUBE registrada alcanza los $40.000, permitiendo a los usuarios realizar cargas de mayor volumen para optimizar el uso de billeteras virtuales y bancarias.

ANSES confirmó el 55% de descuento en SUBE: a quiénes le corresponde y cómo pedirlo

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Desde la administración centralizada del Sistema Único de Boleto Electrónico, Nación Servicios emitió un comunicado sobre la administración del monto de emergencia.

Saldo negativo SUBE: el monto en septiembre 2026

El secretario de Transporte de la Nación, Mariano Ignacio Plencovich, sostuvo que “el descubierto de emergencia o saldo negativo representa una herramienta de equidad social indispensable. Nuestro compromiso para este 2026 radica en asegurar que la falta circunstancial de crédito no se transforme en una barrera que impida a trabajadores, docentes y estudiantes llegar a sus destinos”.

Además, el Secretario de Transporte de la Nación agregó que “En paralelo con la actualización del saldo de contención, avanzamos de forma sostenida en la modernización de los validadores en colectivos y la integración digital de molinetes en la red de trenes y subtes. Apuntamos a la diversificación de medios de pago, manteniendo siempre la Tarifa Social y la Red SUBE como pilares centrales de protección al usuario”.

Jubilados podrán viajar gratis en subte con un trámite más simple: quiénes acceden y a partir de cuándo se habilita el beneficio

Este beneficio permite realizar viajes cuando el saldo de la tarjeta física o digital se agota, garantizando la continuidad de la movilidad en el transporte público urbano e interurbano.

Saldo negativo SUBE: septiembre 2026

Detalle de saldo negativo y cobertura por medio de transporte en septiembre de 2026

Saldo negativo SUBE

ANSES confirmó el calendario completo de septiembre: cuándo cobra cada beneficiario

La funcionalidad “Carga a Bordo” para validar saldos comprados a través de canales digitales directamente en las validadoras de los colectivos se encuentra activa en el AMBA y en diversas ciudades del interior, eliminando la necesidad de acudir a una Terminal Automática (TAS).

Los atributos sociales asignados por ANSES como la Tarifa Social Federal destinados a jubilados, pensionados, personal de trabajo doméstico, veteranos de Malvinas y titulares de asignaciones universales, continúan aplicando un 55% de descuento sobre la tarifa base de cada viaje.

PM