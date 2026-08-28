La Ciudad de Buenos Aires simplificó el trámite para que jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de seguridad puedan acceder al beneficio de viajar gratis en subte.

La Legislatura porteña aprobó este jueves una modificación destinada a eliminar parte de los requisitos digitales que hasta ahora debían cumplir los beneficiarios y facilitar el acceso al pase gratuito.

“Aprobamos una ley para que los jubilados de la Ciudad, que cobren hasta 2,5 haberes mínimos, puedan viajar gratis en subte directamente con su DNI. Se dan de alta, pasan el DNI por el molinete. Simple”, explicó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

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La iniciativa fue impulsada por la diputada Graciela Ocaña y trabajada en conjunto con el Ejecutivo de la Ciudad.

Quiénes podrán viajar gratis en subte

El beneficio está destinado a jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de seguridad que perciban ingresos de hasta 2,5 haberes mínimos.

La principal modificación apunta a simplificar el procedimiento de inscripción.

Hasta ahora, quienes querían acceder al pase debían ingresar al sistema de Trámites a Distancia (TAD), adjuntar documentación de ARCA y tramitar además la certificación negativa de ANSES.

Ese esquema será reemplazado por un procedimiento presencial y con menos requisitos.

Qué documentos habrá que presentar

Una vez que la nueva normativa entre en vigencia, el trámite podrá realizarse en todas las sedes comunales de la Ciudad de Buenos Aires.

Los interesados deberán presentar únicamente:

DNI. Recibo de haberes.

Con esa documentación podrán solicitar el alta al beneficio.

Una vez habilitado, el sistema permitirá que los beneficiarios utilicen su DNI directamente en el molinete para acceder al subte sin pagar el boleto.

Cuándo comenzará a regir

La aprobación de la Legislatura es el primer paso para la implementación del nuevo sistema.

Una vez promulgada la ley, el Poder Ejecutivo porteño contará con un plazo máximo de 60 días corridos para reglamentarla.

Por ese motivo, la utilización inmediata del DNI en los molinetes todavía dependerá de la reglamentación y de la puesta en marcha operativa del nuevo mecanismo.

El objetivo de la modificación es reducir las barreras administrativas y digitales que podían dificultar el acceso al beneficio, especialmente entre adultos mayores.

Con el nuevo esquema, quienes cumplan con el límite de ingresos podrán hacer el trámite en una sede comunal presentando solamente el DNI y el recibo de haberes, sin necesidad de realizar gestiones previas ante ARCA o ANSES.

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