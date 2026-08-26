Un hombre murió arrollado por una formación de la Línea A en la estación Río de Janeiro

Un hombre falleció este miércoles 26 de agosto en la ciudad de Buenos Aires tras ser arrollado por una formación de la Línea A del subte porteño. El trágico episodio ocurrió en horas del mediodía en las inmediaciones de la estación Río de Janeiro, ubicada sobre la avenida Rivadavia al 4495, en el límite entre los barrios de Almagro y Caballito.

El impacto inicial generó alerta inmediata entre los pasajeros que aguardaban el tren y los transeúntes que transitaban por la zona de la avenida Rivadavia. Tras los llamados de auxilio, las fuerzas de seguridad porteñas y los equipos médicos de emergencia acudieron con celeridad a la parada subterránea para asistir a la víctima y delimitar el perímetro del hecho.

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Al llegar a las vías, los profesionales del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) confirmaron el trágico desenlace. El personal de salud constató en el lugar que el individuo sufrió lesiones incompatibles con la vida, por lo cual los especialistas certificaron el fallecimiento sin posibilidad de realizar maniobras de reanimación.

La Justicia investiga la mecánica del trágico hecho en la Línea A

A raíz de la fatalidad, la empresa concesionaria Emova emitió un comunicado para informar las alteraciones en el cronograma habitual del ramal. La operadora detalló que la red comenzó a brindar un servicio limitado entre Plaza de Mayo y Loria, interrumpiendo el paso del tren en el tramo afectado.

En paralelo, las autoridades judiciales porteñas abrieron una investigación formal para determinar cómo ocurrió el hecho y cuál fue la mecánica del episodio. Las actuaciones en la escena buscan reconstruir los instantes previos a la embestida, analizando los testimonios de los testigos presenciales y el material recolectado por las cámaras de seguridad.

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Desde la firma que administra el subte expresaron que en el caso intervienen organismos externos competentes encargados de las pericias de rigor. "Por tratarse de procedimientos donde actúa la Justicia, y dada la sensibilidad de la situación, la compañía no puede dar mayores detalles", indicaron los voceros oficiales según publicaron Infobae y la agencia Noticias Argentinas.

Por estas horas, peritos de la Policía de la Ciudad se abocaron al levantamiento de pruebas, en tanto no se difundió oficialmente la identidad del fallecido. Las autoridades esperan determinar con precisión las circunstancias particulares que derivaron en la caída o presencia de la víctima sobre el trazado férreo.