SUBE informó este jueves que las cargas electrónicas pueden presentar demoras en su acreditación debido a inconvenientes registrados durante la jornada del miércoles 3 de septiembre y vinculados con el proveedor de los servicios de telecomunicaciones.

Según explicó la empresa, los equipos técnicos se encuentran trabajando para normalizar el funcionamiento del sistema.

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Mientras persistan las demoras, a los usuarios que ya hayan realizado una compra de saldo se les recomienda no repetir la operación, ya que podrían efectuar un segundo pago innecesario.

La indicación oficial es intentar acreditar nuevamente la carga más tarde, una vez que el servicio comience a normalizarse.

Qué hacer si la carga de SUBE no se acredita

Si una persona compró saldo de manera electrónica y todavía no aparece disponible en la tarjeta, SUBE recomienda:

No realizar nuevamente la compra. Esperar e intentar acreditar el saldo más tarde. Consultar los canales oficiales para conocer cuándo se normaliza el servicio.

La empresa aclaró que informará la recuperación completa del sistema a través de sus canales oficiales.

Cómo pagar el colectivo y el subte mientras persisten las demoras

Mientras continúen los inconvenientes, los pasajeros cuentan con otras alternativas para pagar sus viajes en colectivos y subterráneos.

Además de la tarjeta física, se puede utilizar SUBE Digital y, en los servicios donde se encuentran habilitados los pagos abiertos, también se puede abonar con tarjetas de débito, crédito y prepagas Visa y Mastercard sin contacto.

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Otra opción son los celulares y relojes inteligentes con tecnología NFC que tengan asociadas esas tarjetas.

También está disponible el pago mediante billeteras electrónicas con código QR, en las líneas y medios de transporte donde esa modalidad se encuentre habilitada.

SUBE señaló que las demoras se deben a problemas externos a la compañía y pidió disculpas por los inconvenientes ocasionados.

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