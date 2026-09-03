Viajar gratis: las promociones vigentes de billeteras digitales en septiembre

Más allá de los últimos aumentos, viajar en colectivo y subte puede resultar más barato -e incluso ser gratis-, durante septiembre gracias a una serie de promociones ofrecidas por bancos, billeteras virtuales y emisores de tarjetas, con reintegros que llegan hasta el 100%.

Estos beneficios se presentan como una alternativa para reducir el gasto en transporte de quienes viajan a diario, aunque dependen del medio de pago utilizado. En la mayoría de los casos, requiere abonar los viajes mediante códigos QR o tecnología NFC desde el celular. Cada promoción cuenta, además, con un porcentaje de devolución y un tope mensual determinado.

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Entre las alternativas disponibles durante septiembre se encuentran Mercado Pago, Ualá, Santander, Galicia, Banco Macro y Cuenta DNI, además de promociones vinculadas a la tarjeta Mastercard.

Las promociones toman especial relevancia luego de la actualización de las tarifas del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En las líneas porteñas, el boleto mínimo con SUBE registrado pasó a $887,87, mientras que en los colectivos bonaerenses quedó en $1.158,97.

Por su parte, el boleto de subte para quienes realizan entre uno y 20 viajes mensuales cuesta $1.753. El Premetro, en tanto, tiene una tarifa de $613,55 con SUBE registrada.

Una a una, las promociones para viajar en colectivo y subte durante septiembre

Estas son algunas de las principales alternativas disponibles durante septiembre de 2026:

Mercado Pago: hasta 70% de reintegro en colectivos o subtes mediante QR, con un tope mensual informado de $5.000. Ualá: 50% de reintegro en colectivos pagando con la tarjeta desde la billetera del celular. El beneficio tiene un tope de $15.000 por mes y está disponible todos los días hasta el 30 de septiembre Santander + MODO: 50% de reintegro en colectivos y subtes mediante QR, con un tope de $8.000. Los clientes alcanzados por Santander Sorpresa pueden acceder a una devolución de hasta el 100%, con un límite de $16.000 mensuales. Cuenta DNI: hasta 100% de reintegro en colectivos, subtes y Premetro mediante pagos NFC con Visa Débito, con un tope informado de $10.000 por tarjeta. Galicia: 50% de reintegro en colectivos mediante NFC con tarjetas Mastercard de crédito, con un máximo de $15.000 mensuales. Mastercard: 50% de reintegro en colectivos adheridos mediante NFC con tarjetas de débito, crédito o prepagas, con un tope de $15.000 mensuales por tarjeta. Banco Macro + MODO: 20% de reintegro en colectivos y subtes mediante QR, con un máximo informado de $10.000 por mes.

También, descuentos para viajar al interior del país

Además de los descuentos para el transporte urbano, Banco Provincia lanzó desde el 1° de septiembre una promoción para la compra de pasajes de ómnibus de larga distancia.

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La entidad permite financiar las compras en 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el banco, en empresas adheridas. El beneficio está vigente todos los días hasta el 31 de diciembre de 2026.

La promoción contempla operaciones realizadas con las tarjetas de forma física o digitalizadas en Cuenta DNI y admite, según las condiciones de cada operación, pagos mediante QR o tecnología sin contacto.

De todos modos, se recomienda chequear el listado actualizado directamente en la sección de Beneficios de Ómnibus del banco antes de realizar la operación.

JA / lr