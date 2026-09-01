Aumenta el transporte en septiembre: cuánto cuestan los boletos de colectivo, tren y subte en el AMBA

El inicio de septiembre llegó con un nuevo aumento en el transporte público del Área Metropolitana de buenos Aires (AMBA). Tanto los boletos de los colectivos, como los pasajes de trenes y subtes actualizaron sus tarifas en el marco del esquema de subas mensuales que toma como referencia el último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

Septiembre llega con aumentos: cuánto subirán colectivos, trenes, subte, prepagas, colegios y alquileres

Cuánto cuesta el boleto del colectivo en septiembre

Los nuevos cuadros tarifarios de los colectivos que en el AMBA subieron entre 4,1% y 4,3% este mes. En este caso, el aumento se calcula usando el dato de la inflación de julio (2,1%) más dos puntos porcentuales adicionales.

De esta forma, los valores de los pasajes en las 28 líneas que circulan exclusivamente dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quedaron de la siguiente manera para aquellos usuarios que cuenten con la tarjeta SUBE registrada:

- Para los viajes que vayan de 0 a 3 km, el boleto mínimo es de $887,87.

- En el caso de los viajes de 3 a 6 km, el valor es de $986,57.

- En la tercera sección, que va de 6 a 12 km, el monto del pasaje es de $1062,56.

- Para los viajes que van de 12 a 27 km, el valor del boleto es de $1138,61.

La provincia de Buenos Aires (PBA) tiene un ajuste fue del 4,3% en sus tarifas para las líneas numeradas del 200 en adelante, por lo que el nuevo cuadro quedará de la siguiente manera:

- El boleto mínimo, que es para viajes que van de 0 a 3 km, es de $1158,97.

- Para los viajes que van de 3 a 6 km, el valor es de $1303,83.

- En la tercera sección, que va de 6 a 12 km, los pasajeros deberán abonar $1448,71.

- En los viajes que van de 12 a 27 km, el boleto es de $1738,45.

- Para los viajes que superan los 27 km, los usuarios deberán pagar $2043,84.

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Cuánto costará viajar en subte en septiembre

En el caso del transporte subterráneo, el aumento en su tarifa es del 4%, por lo que pasó de $1.621 a $1.753, rompiendo por primera vez el techo de los $1.700. Sin embargo, para aquellos usuarios que viajen con la tarjeta SUBE sin nominalizar, el boleto les cuesta $2.541,10.

Por otro lado, continúa el beneficio para pasajeros frecuentes, con descuentos según la cantidad de viajes mensuales, por lo que el cuadro queda de la siguiente manera:

- De 1 a 20 viajes: $1753.

- Desde el viaje 21 hasta el 30: $1402,40.

- Desde el viaje 31 hasta el 40: $1227,10.

- Desde el viaje 41 en adelante: $1051,80.

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Cuál es el costo de los pasajes en trenes en septiembre

Los trenes de las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Sur también tuvieron una actualización en sus costos en septiembre. En este caso se trata del aumento escalonado que había autorizado el Gobierno cuando promediaba mayo. En comparación con el mes anterior, el incremento fue de un 7%.

Gentileza de Secretaría de Transporte

- Para la primera sección: $450.

- Para la segunda sección: $640.

- Para la tercera sección: $790.

Por último, para aquellos usuarios que quieran abonar el transporte en efectivo, la tarifa plana quedó en $1.600 para este mes.

GZ / lr