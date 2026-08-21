Las verduras aumentaron 7,5% en una semana y empujan la inflación en alimentos

En la tercera semana de agosto del 2026, la inflación promedio en alimentos y bebidas registró un aumento del 0,8% según lo indicó en su último informe privado la consultora Labour, Capital & Growth (LCG) en donde se destacó el alza en Verduras que superó ampliamente la media con un 7,5%.

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Este relevamiento se lleva a cabo mediante web scraping los miércoles, relevando el precio de ocho mil alimentos y bebidas de cinco supermercados. Además, los ponderadores corresponden a la estructura de Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo a los datos de la consultora, el alza del 0,8% recupera una tendencia de aumentos que se dio en gran parte de julio y continuo en la primera semana de agosto. En la medición anterior se registró una merma del 0,3% que logro romper la tendencia.

La inflación promedio en alimentos y bebidas registró un aumento del 0,8%

Por otro lado, en el promedio de las últimas cuatro semanas, la inflación en alimentos y bebidas se desaceleró 0,2 puntos porcentuales, llegando al 2%.

Los productos lácteos y huevos lideraron la baja

Esta semana, cinco rubros registraron aumentos en sus precios por encima de la media, “Verduras” creció 7,5%; “Frutas” subió 3,1%; “Aceites” alcanzó una suba de 2,3%; y "Comidas listas para llevar" aumentó 1,1%. Los “Productos de panificación, cereales y pastas”, logró un incremento del 0,8%, similar a la media.

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Por otra parte, los rubros que registraron bajas fueron, “Condimentos y otros productos alimenticios” con 7,8%; "Azúcar, miel, dulces y cacao" con un 5,8%; “Bebidas e infusiones para consumir en el hogar” con una merma del 1,8%; y por último “Productos Lácteos y huevos” que bajó 0,3%.

“Las fuertes subas en verduras, junto con el rebote de carnes, impulsaron el índice general de alimentos"

Según indicaron en el informe de la consultora LCG, “las fuertes subas en verduras, junto con el rebote de carnes, impulsaron el índice general de alimentos. Bebidas volvió a caer”.

Además, en un apartado del relevamiento se destacó que la inflación mensual promedio de las últimas 4 semanas se desaceleró 0,2 puntos, ubicándose en 2%, mantienen la desaceleración promedio desde el pico de fines de julio (2,7%). Casi la mitad de la inflación promedio “se explica por panificados. Lácteos y Carnes explican la otra mitad”.

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La medición de precios minoristas de Eco Go

Según el relevamiento de la consultora EcoGo, publicado el 18 de agosto, durante la segunda semana del mes los precios de los alimentos consumidos dentro del hogar registraron una suba de 0,3%.

Según EcoGo: "La inflación del rubro alimentos es de 1,3%”

Por otra parte, “la inflación de los alimentos dentro del hogar se proyecta en torno al 1,4% para julio. Al incorporar la variación de los alimentos consumidos fuera del hogar (1,1%), la inflación del rubro alimentos es de 1,3%”. ​

Además, la consultora que dirige Marina Dal Poggetto, remarcó que “con todas las categorías relevadas la inflación general se proyecta en torno al 1,6% mensual. El dato es todavía preliminar y está sujeto a modificaciones”.

Golpe al bolsillo: Todos los aumentos que llegan en agosto

Por último, la desaceleración de la inflación en agosto responde principalmente al freno en los precios de los alimentos. Tras meses orbitando en torno al 0,5% semanal, las dos primeras semanas de este mes registraron subas de solo 0,1% y 0,3%. Está marcada moderación en la categoría de mayo.

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