Carne: aunque bajó el precio en julio, el consumo sigue en mínimos históricos

Aunque el precio de la carne vacuna cayó en julio, el consumo por habitante marcó una caída interanual de 9,4%, quedando en lo más bajos de las últimas décadas. Según datos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), el precio promedio de la carne bovina en el AMBA se ubicó en $18.478, marcando una baja de 0,7% respecto al mes anterior, mientras que la inflación de la región marcó 2,3%, según el INDEC.

La baja en el consumo doméstico se debe a varios factores. Por un lado, la actividad ganadera atraviesa un escenario diferente en 2026 con respecto al período 2023-25, caracterizado por menores zafras de terneros debido a adversidades climáticas que forzaron el envío anticipado de animales a faena.

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En el séptimo mes del año, se faenaron 1,095 millones de cabezas, que representan caídas de 2,6% con respecto a junio y de 12,2% en comparación con julio de 2025. En los primeros siete meses del año se faenaron 7,09 millones de cabezas de hacienda vacuna, es decir 9,8% menos que en enero-julio de 2025.

En cuanto a la producción de carne vacuna, en julio fue equivalente a 268 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h), lo que arrojó bajas de 1,3% mensual (corrigiendo por el número de días laborables) y 8,1% anual (-23,68 mil tn r/c/h). “Al considerar los primeros siete meses del año se produjo un total de 1,689 millones de tn r/c/h de carne vacuna. En la comparación con enero-julio de 2025 se verificó una contracción de 6,8% (-123,82 mil tn r/c/h)", señalaron desde CICCRA.

Desde la Bolsa de Comercio de Rosario señalan que "con la mejora en los precios de la hacienda, que alcanzaron en el transcurso del año en curso récords históricos (medidos tanto en dólares corrientes como en pesos reales deflactados por IPC), sumado a la adecuada disponibilidad hídrica generalizada en buena parte de las áreas productivas, se han visto incrementados los incentivos para reducir la faena de hembras y orientar la estrategia productiva hacia una recomposición de stocks".

La entidad rosarina agrega que los mismos factores que incentivan a la retención de hacienda, impulsaron también a extender el engorde y a enviar animales más pesados a faena. "A partir de ello, el peso promedio por animal ascendió durante los primeros siete meses de 2026 a 238,2 kg gancho, superando en 7,6 kg por animal al registro del año pasado, y en 9,5 kg al promedio del último lustro. Este peso promedio es el máximo en los registros para el período considerado, con datos desde 1990".

Según CICCRA, el abastecimiento del mercado doméstico en julio habría verificado una contracción de 12,0% interanual, lo que se reflejó en el significativo aumento del precio relativo de la carne vacuna.

“En los primeros siete meses de 2026 el consumo aparente habría sido equivalente a 1,202 millones de tn r/c/h, resultando inferior al del mismo lapso del año pasado en 163,4 mil tn r/c/h. Y con estos guarismos, en julio el promedio de los últimos doce meses del consumo aparente per cápita de carne vacuna se habría ubicado en 46,3 kilos/año, resultando 9,4% menor al promedio anual de julio de 2025 (-4,8 kg/hab/año)”.

Exportaciones por las nubes

La contracara del mercado interno es la exportación. En el primer semestre de 2026 la industria frigorífica argentina exportó 280,1 mil tn pp de carne vacuna. Con respecto a la primera mitad de 2025, mostrando una recuperación de 11,1% interanual.

El varlor promedio de la tonelada tonelada peso producto (tn pp) exportada registró una suba muy significativa 7.738 dólares, ubicándose 31,4% por encima del promedio del primer semestre del año pasado y resultando 51,9% superior al promedio de los primeros seis meses del período 2020-2025 (+2.644 dólares por tn pp).

“Todo esto hizo que la facturación total por ventas al exterior de carne vacuna alcanzara un récord de 2.167,75 millones de dólares en la primera mitad del año, superando en 45,9% al total generado en igual lapso de 2025”, informó CICCRA.

Precios e ingresos

Mientras el precio de la carne vacuna cayó 0,7% en julio, los precios de las carnes de pollo y de cerdos lo hicieron en 0,9%, con promedios por kilo de $4.935 y $9.056, respectivamente. Eso implica que con lo que cuesta 1 kilo de carne bovina se pueden comprar 2 kilos de carne porcina y más de 3 kilos de carne aviar.

Por otra parte, la carne vacuna, con un aumento de 52,4%, es la única de las tres que superó a la inflación interanual de 34%, ya que el valor del pollo incrementó 27,4% y el del cerdo en 24,9%.

Este panorama de precios se desarrolla en un contexto de pérdida del poder adquisitivo de los salarios, que corren por detrás de la inflación.

De acuerdo con un reporte de la consultora Empiria, el ingreso real contra la inflación en mayo cayó 8,4% mensual y 2,9% interanual respecto al período enero-septiembre 2023.

Debido al mayor peso de las tarifas en los gastos fijos, el ingreso disponible retrocedió 2,1% mensual y 5,1% interanual, quedando 16,5% por debajo del promedio de enero-septiembre 2023.

LM