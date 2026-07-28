La Unión Europea reabrió su mercado para la carne aviar argentina

La carne aviar argentina vuelve a dar un paso decisivo en el mapa del comercio internacional. A través del Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1813 publicado este martes en el Diario Oficial de la Unión Europea, el bloque confirmó de manera oficial la reapertura de su mercado para la importación de carne fresca y productos aviares provenientes de la Argentina, operativa a partir del próximo 17 de agosto.

La medida formaliza la restitución del estatus del país como libre de Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP), un reconocimiento que se ajusta a los estándares de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y que llega tras un exhaustivo trabajo técnico articulado entre el Senasa, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Cancillería y el sector privado.

Europa representa una plaza estratégica para la producción agroindustrial argentina debido a sus rigurosas exigencias sanitarias. Durante 2025, de hecho, los despachos al bloque de carne sin trocear, cortes y despojos comestibles congelados superaron los US$ 14 millones, lo que implicó un crecimiento del 32% en comparación con las cifras alcanzadas en 2024. Países Bajos, España y Alemania se sostienen como los principales compradores del producto nacional dentro del continente, según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

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Un factor gravitante para esta vuelta al mercado europeo es la vigencia del Acuerdo Mercosur–Unión Europea, marco socio-comercial que permitirá al sector avícola local sacar el máximo provecho de las cuotas preferenciales asignadas.

La mirada del sector privado: previsibilidad y nuevos mercados

Desde la industria celebraron la novedad y destacaron el impacto positivo para la balanza comercial de la segunda mitad del año. Carlos Sinesi, director ejecutivo del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), valoró el volumen de envíos que se viene registrando y remarcó la importancia de las ventanas arancelarias que se abren.

"Las exportaciones a la Unión Europea fueron de 9.500 toneladas en 2024 y de 11.500 toneladas en 2025. Esperamos empezar a exportar carne fresca a partir de agosto y también aprovechar el acuerdo Unión Europea Mercosur, que para este año 2026 cuenta con 20.000 toneladas (10.000 con hueso y 10.000 sin hueso), con baja del derecho de importación", puntualizó Sinesi.

El dirigente remarcó que este logro no se da de manera aislada, sino dentro de un domino de habilitaciones internacionales en el último mes: "Es una buena noticia la reapertura de la Unión Europea, que se suma a la del Reino Unido que se produjo hace 10 días, así que esperamos tener un segundo semestre con todos los mercados abiertos, nos quedan muy poquititos", aseguró.

Respecto del mapa de aperturas pendientes en el corto plazo, el titular de CEPA dejó en claro el horizonte inmediato para la carne aviar argentina: "El 5 de agosto Corea del Sur se estaría abriendo y nos quedaría China en los próximos meses, teniendo en cuenta que hay una decisión política en ese caso y no es técnica", concluyó.

LM