¿Cuál es el estado de la gripe aviar en la Argentina?

La gripe aviar continúa bajo monitoreo sanitario en la Argentina, mientras las autoridades mantienen medidas de vigilancia para evitar nuevos brotes y minimizar el impacto sobre la producción avícola y la salud pública.
La enfermedad, conocida también como influenza aviar, es causada por virus que afectan principalmente a aves silvestres y de corral. En los últimos años, distintos países registraron casos que obligaron a reforzar controles sanitarios y protocolos de prevención debido a la rápida propagación del virus entre animales.
En la Argentina, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) sostiene tareas de seguimiento epidemiológico y control en granjas comerciales, establecimientos rurales y zonas donde se detecta circulación de aves migratorias.
Cómo se transmite
Los especialistas explican que la gripe aviar suele propagarse mediante el contacto con aves infectadas, secreciones, materia fecal o superficies contaminadas. Las aves silvestres migratorias representan uno de los principales focos de transmisión hacia criaderos y establecimientos productivos.
Aunque algunos subtipos del virus pueden afectar a seres humanos, los casos son poco frecuentes y generalmente están asociados al contacto estrecho y prolongado con animales infectados.
Las autoridades sanitarias remarcan que el consumo de carne de pollo y huevos correctamente cocidos no transmite la enfermedad.
Vigilancia y prevención
Desde el sector sanitario se insiste en la importancia de notificar de inmediato cualquier mortandad inusual de aves o síntomas compatibles con la enfermedad, como:
* Dificultad respiratoria.
* Falta de coordinación.
* Disminución en la postura de huevos.
* Inflamación en cabeza y patas.
* Muerte súbita de animales.
Además, se recomienda reforzar medidas de bioseguridad en establecimientos avícolas, evitar el contacto entre aves domésticas y silvestres y mantener la higiene de instalaciones y herramientas.
El impacto económico
La preocupación por la gripe aviar también tiene un fuerte componente económico. La aparición de brotes puede derivar en restricciones comerciales, suspensión de exportaciones y pérdidas millonarias para la industria avícola.
Argentina es uno de los países con fuerte producción y exportación de productos avícolas, por lo que el control sanitario resulta clave para sostener los mercados internacionales y evitar consecuencias sobre el abastecimiento interno.
Mientras continúa el monitoreo epidemiológico, especialistas destacan que la detección temprana y el cumplimiento de las medidas preventivas son fundamentales para contener la circulación del virus y reducir riesgos tanto para la producción como para la salud pública.