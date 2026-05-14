Por qué volvieron a caer los créditos hipotecarios

Luego de un período de recuperación impulsado por nuevas líneas de financiamiento y una mayor estabilidad económica, los créditos hipotecarios volvieron a mostrar señales de desaceleración y preocupación en el sector inmobiliario.

Especialistas atribuyen la caída a una combinación de factores que incluyen el aumento de las tasas de interés, la pérdida del poder adquisitivo y las dificultades de muchas familias para cumplir con los requisitos exigidos por los bancos.

Durante los últimos meses, numerosas entidades financieras endurecieron las condiciones para otorgar préstamos destinados a la compra de viviendas. En paralelo, el encarecimiento de las cuotas iniciales redujo la cantidad de personas que pueden acceder al financiamiento.

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El peso de las tasas y los ingresos

Uno de los principales obstáculos es la relación entre salarios y valor de las propiedades. Aunque algunos bancos ampliaron su oferta hipotecaria, muchos potenciales compradores no logran demostrar ingresos suficientes para afrontar las cuotas mensuales.

Además, el incremento de las tasas impacta directamente sobre el costo total del crédito. Esto provoca que una parte importante de los solicitantes desista antes de iniciar el trámite o no alcance la calificación financiera necesaria.

“El problema no es solamente acceder al préstamo, sino sostenerlo en el tiempo”, explican analistas del mercado inmobiliario.

Menor capacidad de ahorro

Otro factor clave es la dificultad para reunir el dinero necesario para el anticipo. En la mayoría de los casos, los bancos financian un porcentaje del valor de la propiedad, por lo que los compradores deben contar con ahorros previos para completar la operación y afrontar gastos administrativos.

La inflación y el aumento del costo de vida complicaron esa posibilidad para muchas familias, que priorizan gastos cotidianos antes que el ahorro a largo plazo.

Impacto en el mercado inmobiliario

La baja en la demanda de créditos hipotecarios también repercute en las operaciones de compra y venta de inmuebles. Corredores inmobiliarios aseguran que muchas consultas no llegan a concretarse debido a la incertidumbre económica y financiera.

Pese a este escenario, desde el sector consideran que el crédito hipotecario sigue siendo una herramienta clave para reactivar el mercado y facilitar el acceso a la vivienda propia.

Qué analizan los bancos

Al momento de otorgar un préstamo hipotecario, las entidades suelen evaluar:

* Nivel de ingresos del solicitante.

* Historial crediticio.

* Capacidad de pago.

* Antigüedad laboral.

* Relación entre cuota e ingreso mensual.

Los especialistas sostienen que la evolución de la inflación, las tasas y los salarios será determinante para saber si el mercado hipotecario logra recuperarse nuevamente en los próximos meses o continúa mostrando señales de retracción.