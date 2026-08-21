Los puntos claves y las frases más resonantes del discurso de Javier Milei en el Consejo de las Américas

El presidente Javier Milei dio un discurso este jueves 20 de agosto en la nueva edición del Consejo de las Américas que se celebró en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires, concentrándose, básicamente, en tres puntos claves a los que volvió una y otra vez, demostrando así la importancia que les da a estos temas tras recibir fuertes críticas de la oposición. Se trata de inflación, economía y empleo.

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), el Presidente comenzó señalando que “mi mandato es bajar la inflación y hacer crecer la economía y lo voy a cumplir”, para luego remarcar la desaceleración del índice de precios, afirmando que durante su gestión la inflación descendió un 85%.

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A continuación, el máximo referente de La Libertad Avanza dijo que, durante su mandato, la economía tuvo un crecimiento del 8,3%, acotando que “si limpiamos el arrastre que nos dejó el kirchnerismo, en los dos primeros años acumulamos una expansión de más de 10 puntos porcentuales”.

Las dos caras del aislamiento de Javier Milei

Tras dar esas cifras, Milei rechazó la idea de un “crecimiento a dos velocidades”, y explicó las diferencias entre los diferentes sectores diciendo que la economía atraviesa un proceso de transformación que “no es armónico. Así como desaparecen empresas, aparecen otras y eso sucede porque cambiaron las condiciones de la economía. Se produce una reasignación de recursos”.

Además, cuestionó nuevamente a los economistas y a los sectores de la oposición, defendiendo las estadísticas oficiales. “La foto es horrible, pero la película sigue siendo la mejor de la historia argentina”, aseguró.

Y aclaró: “Del lado de enfrente hay políticos que quieren romper todo. Sigo confiando en los argentinos que no quieren volver al pasado y convertirse en Cuba”.

Las frases más resonantes del discurso de Javier Milei en el Consejo de las Américas



- “Atrás de cada regulación hay un kiosco”.

- “Los hijos de put* prebendarios tienen que quebrar”.

- “Es cierto que desaparecen empresas, pero son empresas de 1 empleado, mientras abren otras de 10 empleados”.

´- “Si estarían desapareciendo empresas y se pierden tantos puestos de trabajo, el desempleo debiera estar volando y eso no está pasando”.

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- “La locura de los pañuelitos verdes y esa pasión por asesinar niños nos está costando en términos de crecimiento y del sistema previsional”.

- "Mal que le pese a los medios y economistas, (la inflación) arrancó con cero, así que haré otro recital como había prometido".

- "Los economistas argentinos siempre están enfocados en los cortos plazos. Cuando las economías empiezan a despegar, el crecimiento es un quilombo marca cañón".

- "Hay que ser muy imbécil para decir que llegan inversiones en sectores que no generan trabajo, ¿las personas que ganan lo que ganan en Vaca Muerta en qué lo gastan?".