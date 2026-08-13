Hoy el INDEC publica la inflación de julio: el mercado apuesta al 2%, pero aparecen nuevas presiones sobre los precios

El INDEC publica este jueves 13 de agosto a las 16 horas la inflación de julio, un dato que volverá a poner a prueba el proceso de desaceleración de los precios después de que el IPC nacional perforara en junio el 2% mensual. En efecto, el último registro oficial fue de 1,9%, mientras que el mercado espera ahora un número nuevamente en torno al 2%, aunque incluso podría estar un poco por encima de ese número mostrando un rebote moderado, influido por aumentos estacionales vinculados con las vacaciones de invierno, tarifas y otros servicios. Algo que sucedió con el IPC porteño que tocó el 2,9%

Ramiro Tosi: “El mercado espera un poco menos de inflación”

Sin embargo, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, realizado entre el 29 y el 31 de julio, y en el que intervienen más de 40 consultoras y estudios de análisis, estimó una inflación de 2% para julio. El dato tampoco sufrió cambios respecto de la proyección anterior que habían realizado las mismas consultoras. Incluso, los diez participantes que mejor proyectaron la variable en el pasado calcularon un 1,9% para julio, mientras que para la inflación núcleo la mediana del relevamiento se ubicó en 1,8%.

El escenario coincide con el que venían anticipando distintos relevamientos privados.

Sin embargo, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires funcionó como una primera señal de aceleración, mientras que la debilidad del consumo continuó apareciendo como uno de los principales factores que limitan la capacidad de las empresas para trasladar aumentos a precios.

El anticipo de CABA: 2,9%, pero con fuerte peso de los servicios

La principal referencia previa fue el IPC de la Ciudad de Buenos Aires, que aumentó 2,9% en julio, frente al 1,8% de junio. Con ese resultado, acumuló una suba de 19,4% en los primeros siete meses del año y de 33,2% en términos interanuales.

Sin embargo, la composición del dato porteño obliga a tomarlo con cautela como anticipo del índice nacional. Los servicios subieron 3,8% en el mes, mientras que los bienes avanzaron apenas 1,4%. A la vez, los productos estacionales aumentaron 10,9%, los regulados 3% y el denominado “Resto IPCBA”, una aproximación a la inflación subyacente, avanzó 2,2%.

Esa diferencia explica por qué los analistas no trasladan directamente el 2,9% porteño al indicador que difundirá el INDEC.

Desde Mills Capital señalaron que “no esperamos que el dato de inflación de CABA cambie la trayectoria de la inflación nacional”.

“La expectativa para el IPC nacional se mantiene más cerca del 2,1% que del 2,9% de CABA, en parte por la diferente composición de ambos índices y por el impacto de los servicios vinculados a las vacaciones de invierno”, explicaron.

Para LCG, en tanto, el registro porteño también anticipa una inflación nacional nuevamente por encima del 2%, aunque sin replicar necesariamente la magnitud observada en la Ciudad.

Las vacaciones de invierno fueron uno de los factores que presionaron durante julio sobre rubros como turismo, alojamiento, transporte y recreación, componentes que tienen un peso particularmente elevado en la canasta porteña.

Según un análisis realizado por la consultora, "asignando las variaciones de precios de las principales divisiones de CABA a las 12 de INDEC y considerando la estructura de ponderadores de emplea el organismo nacional (que surgen de la ENGHO 2004/05), la inflación nacional se ubicaría en torno a 2,8% mensual en julio. No obstante, si en lugar de los grandes rubros se asignan las variaciones a nivel sub-rubro, o incluso un escalón más bajo en función de la disponibilidad de datos, con la estructura de ponderadores de INDEC la variación promedio de precios en julio sería de 2,4%", explicaron.

De todos modos, y según lo señalado, no se trataría de una tendencia sino de un rebote estacional. "Con todo, una inflación del 2,4% mensual implicaría revertir la dinámica desinflacionaria de los últimos 2 meses, cuando el nivel había convergido a la zona del 2% mensual. El principal motor de la suba de este mes ha sido el aumento de Estacionales, por lo que podría esperarse una reversión en agosto. Pero también es cierto que la inflación núcleo sigue siendo elevada y que la inercia viene siendo difícil de domesticar", señalaron.

Del 1,9% de junio a un nuevo test para la desinflación

El dato de julio adquiere relevancia porque llega inmediatamente después de que la inflación nacional bajara al 1,9% en junio, el menor registro mensual de los últimos diez meses. El resultado permitió quebrar por primera vez en ese período el piso del 2%, mientras la variación interanual quedó en 33,5%.

El REM publicado el 6 de agosto muestra que el mercado sigue proyectando una desaceleración gradual, pero sin una baja abrupta de los precios.

En ese sentido, un registro cercano al consenso mantendría prácticamente sin cambios el escenario que vienen manejando bancos y consultoras. Un número sensiblemente superior, en cambio, podría reabrir la discusión sobre la velocidad del proceso de desinflación.

Consumo débil, otro límite para los precios

El otro elemento que atraviesa la dinámica de precios es la fragilidad del consumo.

Según los últimos datos publicados por CAME (que generaron incluso controversias con el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin), las ventas minoristas pyme continuaban mostrando signos de debilidad, un escenario que obliga a muchas empresas a moderar ajustes de precios ante la dificultad de trasladar plenamente los mayores costos al consumidor.

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Así, la inflación enfrenta fuerzas contrapuestas. Por un lado aparecen los ajustes de servicios regulados, los componentes estacionales y la evolución del tipo de cambio. Por el otro, la menor demanda funciona como un freno para los precios de numerosos bienes, especialmente en sectores donde la competencia aumentó y las ventas siguen retraídas.

La brecha observada en CABA entre bienes y servicios resulta ilustrativa: mientras los primeros subieron 1,4% en julio, los servicios avanzaron 3,8%.

El mercado también mira las tasas

La publicación del IPC se produce además en una semana marcada por las tasas de interés y la liquidez en pesos.

Según Mills Capital, la suba reciente de las tasas no debería interpretarse como una señal de que el mercado esté descontando una mayor inflación. “Las tasas en pesos ya habían subido por la escasez de liquidez: la TAMAR alcanzó un máximo de 22,5% durante julio. Por eso, el movimiento de tasas no responde a una expectativa de mayor inflación, sino principalmente a la dinámica de liquidez”, indicaron.

El último REM refleja que los analistas esperan para agosto una TAMAR de bancos privados de 22,4% nominal anual, equivalente a una tasa efectiva mensual de 1,84%.

A esto se suma la última licitación del Tesoro, que consiguió renovar la totalidad de los vencimientos, con tasas que no mostraron grandes diferencias respecto del mercado secundario. Ahora la atención está puesta en los eventuales movimientos de depósitos oficiales entre el Banco Central y el sistema financiero, una variable que puede modificar la disponibilidad de pesos y, por lo tanto, las tasas de corto plazo.

La inflación de los trabajadores marcó 2,4%

Otra referencia conocida antes del IPC oficial fue la medición del Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET), de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), junto con el Centro para la Concertación y el Desarrollo (CCD).

El índice registró una inflación de 2,4% en julio, siete décimas más que en junio, y cortó tres meses consecutivos de desaceleración. La variación interanual ascendió al 32,9%, mientras que en los primeros siete meses de 2026 acumuló 18,5%.

Las mayores subas se concentraron en Recreación y cultura (4,3%), Educación (4,1%), Restaurantes y hoteles (3,4%) y Vivienda (3,1%). Las vacaciones de invierno tuvieron un peso importante: los paquetes turísticos aumentaron 26%, los hoteles 29,1% y los pasajes aéreos 21,7%.

En cambio, Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 2%, por debajo del promedio general.

El impacto tampoco fue homogéneo entre los hogares. Según el IET, la inflación llegó al 2,46% en aquellos encabezados por jubilados y al 2,42% en los que tienen a una mujer como jefa de hogar, fundamentalmente por la mayor incidencia de los servicios públicos en esas canastas.

Con todos estos antecedentes, el dato que difundirá hoy el INDEC será una señal clave para saber si la inflación logra mantenerse alrededor del 2% o si julio marca el comienzo de una nueva resistencia a la baja.

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